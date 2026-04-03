Regresa la pasión: Aficionados reviven la emoción en el Panamericano

La actividad regresó al Estadio Panamericano con la serie de pretemporada entre los Charros de Jalisco y Conspiradores de Querétaro , y con ello, también volvieron los aficionados, quienes aseguraron que ya extrañaban la acción del beisbol y el poder ver de cerca a su equipo para alentarlo.

Afición vuelve a las gradas y revive la emoción del beisbol

Para los fieles seguidores, los juegos amistosos contra la novena queretana serán un adelanto para conocer qué es lo que pueden esperar de Jalisco en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero también para pasar tiempo en familia y aprovechar los días de vacaciones por Semana Santa, ya que la entrada al inmueble Zapopan fue totalmente gratis.

Entrada gratuita y convivencia, el gran atractivo en pretemporada

“Si es a puerta abierta, tenemos ahorita más oportunidad de convivir con los jugadores que están más accesibles y podemos ver lo que se espera del equipo para la LMB. Además, estamos consiguiendo algunas firmas que nos faltaron en el periodo pasado”, señaló la aficionada Olga Velorio.

“Se nos hace padre que sea a puerta abierta porque nos ahorra unos pesos y nos permite invertir más en la comida y en las bebidas. Creo que está bien para quienes no pueden venir en la temporada para que se den una vuelta y vean al equipo. Los jugadores se han mostrado muy abiertos con la afición y nos están firmando, están platicando con nosotros y haciendo muchas dinámicas”, agregó el señor Alfredo González.

Las expectativas con el equipo se mantienen altas y en pretemporada se ha aprovechado para ver a nuevo talento con jugadores jóvenes, algo que han podido observar los seguidores.

Jóvenes talentos generan ilusión rumbo a la nueva temporada

“Esperemos que sean campeones, eso es lo que siempre esperamos, y los vamos a apoyar hasta donde lleguen”, dijo González.

“En pretemporada hemos visto que se le ha dado oportunidad a los nuevos para, me imagino, estar probándolos y nos estamos dando cuenta de las nuevas contrataciones. La verdad que ya faltaba la adrenalina de de venir al estadio y estar cerca de los equipos es muy padre”, finalizó Velorio.

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