El sábado 4 de abril de 2026 es una de las fechas más intensas del calendario futbolístico tras el parón por la Fecha FIFA, con actividad simultánea en diversas ligas del mundo, desde la Liga MX hasta los principales torneos europeos e internacionales.Dentro de la cartelera destacan duelos como Atlético de Madrid vs Barcelona, el choque entre Manchester City y Liverpool en la FA Cup, además de compromisos relevantes en el futbol mexicano que podrían influir en la Tabla General.Consulta el listado completo de partidos programados para este sábado 4 de abril de 2026, junto con sus horarios y las plataformas donde podrán verse en vivo.Toluca vs Cruz Azul | 17:00 | ViX Gratis Querétaro vs América | 21:00 | FOX One, TubiMantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF