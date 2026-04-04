El sábado 4 de abril de 2026 es una de las fechas más intensas del calendario futbolístico tras el parón por la Fecha FIFA, con actividad simultánea en diversas ligas del mundo, desde la Liga MX hasta los principales torneos europeos e internacionales.

Dentro de la cartelera destacan duelos como Atlético de Madrid vs Barcelona, el choque entre Manchester City y Liverpool en la FA Cup, además de compromisos relevantes en el futbol mexicano que podrían influir en la Tabla General.

Consulta el listado completo de partidos programados para este sábado 4 de abril de 2026, junto con sus horarios y las plataformas donde podrán verse en vivo.

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX|

Monterrey vs San Luis | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube|

León vs Atlas | 19:00 | FOX One, FOX+|

Cruz Azul vs Pachuca | 19:05 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube|

Santos vs América | 21:10 | TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium, Canal 5, Layvtime YouTube|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Mineros Zacatecas | 17:00 | Azteca Deportes Network, Hi! Sports TV|

Leones Negros vs Atlético Morelia | 19:00 | AYM Sports|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Toluca vs Cruz Azul | 17:00 | ViX Gratis

Querétaro vs América | 21:00 | FOX One, Tubi

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Sociedad vs Levante | 06:00 | SKY Sports|

Mallorca vs Real Madrid | 08:15 | SKY Sports|

Real Betis vs Espanyol | 10:30 | SKY Sports|

Atlético de Madrid vs Barcelona | 13:00 | SKY Sports|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Sassuolo vs Cagliari | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN|

Hellas Verona vs Fiorentina | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN|

Lazio vs Parma | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Strasbourg vs Nice | 09:00 | FOX One, FOX|

Stade Brestois vs Rennes | 11:00 | FOX One, Tubi|

Lille vs Lens | 13:05 | FOX One, Tubi|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Wolfsburg | 07:30 | SKY Sports|

Hoffenheim vs Mainz 05 | 07:30 | SKY Sports|

Borussia M’gladbach vs Heidenheim | 07:30 | SKY Sports|

Freiburg vs Bayern Múnich | 07:30 | SKY Sports|

Hamburger SV vs Augsburg | 07:30 | SKY Sports|

Werder Bremen vs RB Leipzig | 07:30 | SKY Sports|

Stuttgart vs Borussia Dortmund | 10:30 | SKY Sports|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - FA Cup EN VIVO

Manchester City vs Liverpool | 05:45 | HBO MAX|

Chelsea vs Port Vale | 10:15 | HBO MAX, TNT, TNT Sports|

Southampton vs Arsenal | 13:00 | FOX One, FOX|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Eredivisie EN VIVO

PSV vs Utrecht | 08:30 | Disney+ Premium, ESPN 3|

AZ Alkmaar vs Fortuna Sittard | 10:45 | Disney+ Premium, ESPN 3|

Ajax vs Twente | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 2|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs Colorado Rapids | 11:00 | Apple TV|

New England Revolution vs CF Montréal | 14:30 | Apple TV|

Real Salt Lake vs Sporting KC | 14:30 | Apple TV|

New York RB vs FC Cincinnati | 17:30 | Apple TV|

DC United vs FC Dallas | 17:30 | Apple TV|

New York City vs St. Louis City | 17:30 | Apple TV|

Atlanta United vs Columbus Crew | 17:30 | Apple TV|

Inter Miami vs Austin FC | 17:30 | Apple TV|

Charlotte FC vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV|

Chicago Fire vs Nashville SC | 18:30 | Apple TV|

Houston Dynamo vs Seattle Sounders | 18:30 | Apple TV|

Los Angeles FC vs Orlando City | 19:30 | Apple TV|

LA Galaxy vs Minnesota United | 20:30 | Apple TV|

Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers | 20:30 | Apple TV|

San Jose Earthquakes vs San Diego FC | 20:30 | Apple TV|

Partidos HOY sábado 4 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Aldosivi vs Estudiantes RC | 10:30 | Fanatiz, Disney+ Premium|

Independiente vs Racing | 14:30 | Fanatiz, Disney+ Premium|

Rosario Central vs Atlético Tucumán | 18:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional|

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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