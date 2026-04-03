Moisés Muñoz rompe el silencio tras ser hospitalizado de emergencia

El exfutbolista mexicano y exfigura de las Águilas del América, Moisés Muñoz fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, luego de presentar un fuerte dolor abdominal que generó preocupación entre aficionados y figuras del medio deportivo mexicano.

La situación se dio a conocer en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular mensajes de apoyo hacia el también analista deportivo, quien cuenta con una exitosa trayectoria en el futbol mexicano y una presencia constante en los medios de comunicación.

Hospitalización generó incertidumbre

Tras darse a conocer su ingreso al hospital, surgieron diversas versiones sobre su estado de salud; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial un diagnóstico específico.

Lo que sí se ha señalado es que el exguardameta requirió atención médica inmediata debido a la intensidad del dolor, lo que derivó en su hospitalización para realizarle los estudios correspondientes y descartar cualquier complicación mayor.

Reaparece en redes sociales

En un reel publicado recientemente, Moisés Muñoz reapareció en su cuenta de Instagram, donde envió un mensaje directo a sus seguidores.

En la grabación, el ex portero agradeció las muestras de apoyo y aseguró que se encuentra en proceso de recuperación, sin ofrecer mayores detalles sobre su condición médica.

El mensaje fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron su mejor semblante y celebraron que se encuentre fuera de peligro, luego de la incertidumbre generada por su hospitalización.

Además, algunos seguidores del exarquero de las Águilas resaltaron la cercanía que mantiene con el público, al tomarse el tiempo de compartir una actualización de su salud en un momento delicado.

Se mantiene en recuperación

Aunque no se han dado a conocer detalles precisos sobre su diagnóstico, Moisés Muñoz dejó ver que su estado de salud es estable y que continúa enfocado en su recuperación.

Por ahora, el exfutbolista se mantiene acompañado de su familia, mientras poco a poco retoma sus actividades habituales tras el episodio que lo llevó al hospital, con la intención de reincorporarse a sus compromisos profesionales en los próximos días.

Moisés Muñoz es recordado como uno de los porteros más determinantes de su generación, con una carrera marcada por títulos de Liga MX y Concachampions con el Club América, así como por su histórico gol en la final del Clausura 2013 ante Cruz Azul, uno de los momentos más emblemáticos del futbol mexicano, lo cual consolida una trayectoria destacada que, tras su retiro, ha continuado en los medios de comunicación como analista deportivo.



CA