Charros empata la serie en Oaxaca con dramática victoria

Los Charros de Jalisco lograron una sufrida pero valiosa victoria por 5-4 sobre los Guerreros de Oaxaca en el segundo juego de la serie, un resultado que les permitió igualar el compromiso y mantenerse con vida rumbo al duelo definitivo.

La novena jalisciense tuvo que resistir hasta el último out para evitar que el encuentro se extendiera a entradas extras o incluso terminar con una dolorosa derrota en territorio oaxaqueño.

Jalisco tomó la iniciativa desde el arranque del encuentro . En la primera entrada, Kyle Garlick conectó un sencillo productor que envió a Gil al plato para colocar la carrera de la quiniela.

La ventaja aumentó en el cuarto episodio gracias al poder de Alex Mejía. El infielder castigó un lanzamiento y desapareció la pelota por encima de la barda para firmar un cuadrangular en solitario y duplicar la ventaja a favor de los visitantes.

Sin embargo, los Guerreros reaccionaron de inmediato en la parte baja de ese mismo inning. Juan Santana bateó un triple que encendió a la ofensiva local y posteriormente José Carlos Ureña produjo la carrera que igualó el encuentro.

En la loma, César Gómez cumplió una sólida apertura para los Charros. El derecho trabajó durante cinco entradas completas, toleró cinco imparables, toleró dos carreras y recetó cuatro ponches antes de entregar la responsabilidad al bullpen.

Para la sexta entrada apareció Elkin Alcalá, pero los locales aprovecharon rápidamente su ingreso. Yariel González conectó un cuadrangular de dos carreras que le dio la vuelta al marcador y puso a los Guerreros al frente 4-2, complicando el panorama para la novena dirigida por Benjamín Gil.

Cuando parecía que Oaxaca tomaba el control del encuentro, los Charros respondieron con carácter . En el séptimo capítulo, Jared Walsh se convirtió en el héroe al ataque al pegar un jonrón de tres carreras que devolvió la ventaja a los visitantes y colocó el definitivo 5-4.

La tensión se mantuvo hasta la novena entrada cuando A.J. Puckett permitió que dos corredores se embasaran con sencillos, dejando la puerta abierta para una remontada local. Posteriormente, Jorge Flores conectó otro imparable que llevó a Sebastián García rumbo al plato, pero la defensa jalisciense ejecutó una jugada crucial al sacar el out en home, preservando la ventaja y sellando el triunfo.

Con este resultado, Charros de Jalisco igualó la serie en Oaxaca y obligó a que todo se defina este domingo 21 de junio, cuando ambos equipos se enfrenten a partir de las 17:00 horas en el tercer y decisivo encuentro.

SV