Japón escribió una página dentro de la historia de las Copas del Mundo al imponerse 4-0 a Túnez en el Estadio Monterrey, escenario del partido número mil desde que se disputó el primer encuentro mundialista en Uruguay 1930. La selección asiática dominó el encuentro correspondiente al Grupo F y se colocó en la pelea por el liderato del sector, que también disputa con Países Bajos y Suecia.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu tomó ventaja desde los primeros minutos. Daichi Kamada abrió el marcador al minuto 4 y marcó el rumbo de un encuentro en el que Japón controló la posesión y limitó las aproximaciones del cuadro africano.

La presión de los japoneses volvió a dar resultado al minuto 31, cuando Ayase Ueda amplió la diferencia y envió a los asiáticos con ventaja de dos goles al descanso.

Túnez intentó modificar el trámite durante la segunda mitad, pero el equipo nipón mantuvo el control del balón y encontró mayores espacios con el paso de los minutos. Junya Ito marcó el tercer tanto al 69' y dejó prácticamente sentenciado el compromiso.

La cuenta se cerró al minuto 83 con el segundo gol de Ayase Ueda, quien firmó un doblete y confirmó el dominio de Japón en uno de los encuentros con mayor significado histórico del torneo.

La FIFA había determinado desde el calendario mundialista que el duelo entre japoneses y tunecinos sería el partido número mil en la historia de la Copa del Mundo, un hecho trascendente que tuvo como sede el Estadio Monterrey, una de las tres sedes mexicanas del certamen.

Con el resultado, Japón llegó a cuatro puntos y se mantuvo en la lucha por el primer lugar del Grupo F. El próximo jueves 25 de junio afrontará un duelo directo ante Suecia, mientras que Países Bajos también buscará asegurar su clasificación en la jornada definitiva.

La victoria confirmó el momento que vive la selección asiática, que había debutado con un empate frente a Países Bajos y ahora consiguió su primer triunfo del certamen. Del otro lado, Túnez quedó comprometido en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro también quedó registrado en los libros del futbol mundial. Desde el Francia-México de 1930 hasta este Japón-Túnez de 2026, la Copa del Mundo alcanzó la cifra de mil partidos, y fueron los “Samurai Blue” quienes se encargaron de celebrar la ocasión con una victoria en territorio mexicano.

