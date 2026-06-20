Ecuador empata ante Curazao y pende de un hilo en el Mundial 2026

Curazao sumó el primer punto de su historia en una Copa del Mundo al igualar sin goles ante un Ecuador que volvió a decepcionar, en un duelo correspondiente al Grupo E disputado en el Estadio de Kansas City.

Lo que parecía un partido accesible para la selección ecuatoriana terminó convirtiéndose en una nueva frustración. La falta de contundencia en el último toque y la destacada actuación del arquero Eloy Room, quien se agigantó ante los intentos de Enner Valencia y Moisés Caicedo, impidieron que Ecuador encontrara el gol y se conformó con un empate sin anotaciones frente a Curazao .

Ecuador llegaba a este encuentro con la necesidad de conseguir una victoria, mientras que Curazao parecía la víctima perfecta. Sin embargo, el panorama se complicó pese a que los sudamericanos se lanzaron al ataque desde el inicio. Los ecuatorianos intentaron por las bandas, por el centro y mediante disparos de media distancia, pero fueron incapaces de concretar sus oportunidades.

En la segunda mitad, los caribeños saltaron al terreno de juego con la firme intención de sumar unidades y, mediante contragolpes, lograron generar peligro en el área ecuatoriana.

La desesperación y los nervios se apoderaron de Ecuador, mientras que el gol nunca llegó.

Ahora, la selección ecuatoriana se jugará su clasificación a la siguiente fase frente a Alemania el próximo jueves en el Estadio Nueva York.

SV