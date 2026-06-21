Astros cae frente a Frailes en el tercer juego de final del Cibacopa

Los Frailes de Guasave aprovecharon su regreso a casa y derrotaron 89-82 a los Astros de Jalisco en el tercer juego de la serie final del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), en un encuentro que necesitó de un tiempo extra para definirse en la Arena Salsa Huichol. La quinteta jalisciense conserva la ventaja en la serie por 2-1.

Luego de dividir los dos primeros compromisos en Guadalajara con victorias para Astros, la serie se trasladó a Sinaloa, donde los locales encontraron la forma de extender la batalla por el campeonato.

Frailes tomó la iniciativa desde el arranque y ganó el primer cuarto 20-13. En el segundo periodo mantuvo el control y se fue al descanso con ventaja de 40-28. Astros reaccionó después del medio tiempo y recortó diferencias con un tercer cuarto de 20 unidades para acercarse 62-48.

En el último periodo, el conjunto dirigido por Iván Déniz mostró una mejor versión y con 27 puntos logró igualar la pizarra 73-73, enviando el duelo al alargue. En los cinco minutos adicionales, Guasave respondió con 16 puntos y limitó a los jaliscienses a nueve para sellar la victoria por 89-82.

A pesar del revés, Astros contó con una destacada actuación ofensiva de A. Burke III, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 26 puntos. Por los sinaloenses, S. Nelson aportó 21 unidades y O. Brito sumó 19.

En los rebotes, J. Jones fue el líder con 11 para Frailes, mientras que T. De Lattibeaudiere encabezó a los visitantes con 10. El propio Jones también comandó el departamento de asistencias con seis.

La reacción de Astros en el cuarto periodo estuvo cerca de consumar otra remontada, pero la escuadra sinaloense encontró respuestas en el tiempo extra para evitar quedar contra las cuerdas en la serie.

Con este resultado, Astros de Jalisco continúa al frente por 2-1 y tendrá una nueva oportunidad de recuperar terreno como visitante. El cuarto juego de la serie final está programado para el próximo lunes 22 de junio, nuevamente en la Arena Salsa Huichol de Guasave, donde Frailes buscará emparejar la eliminatoria y los jaliscienses intentarán colocarse a un triunfo del campeonato.

