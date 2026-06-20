Selección Mexicana recibe descanso y Aguirre perfila ajustes para enfrentar a Chequia

Después de asegurar su clasificación a la siguiente ronda tras vencer a Corea del Sur, la Selección mexicana tuvo una jornada distinta este sábado. El director técnico Javier Aguirre otorgó la tarde libre al plantel para que los futbolistas convivieran con familiares y personas cercanas , antes de retomar la preparación con miras al duelo del próximo miércoles frente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

El ambiente dentro del combinado nacional es de tranquilidad luego de las victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que colocaron al Tricolor en la cima del Grupo A y le aseguraron disputar la siguiente fase en territorio mexicano. A pesar de ello, Aguirre ha insistido en que el equipo no puede relajarse y que todavía queda pendiente cerrar la primera fase con un resultado favorable.

Durante la práctica matutina del sábado, el grupo trabajó con normalidad y posteriormente recibió permiso para abandonar la concentración por algunas horas . Jugadores y cuerpo técnico aprovecharon el receso para convivir con familiares que han acompañado al equipo durante la Copa del Mundo, con la única condición de volver al CAR a las 19:30 horas.

Mientras tanto, el cuerpo técnico ya comenzó a valorar modificaciones para el compromiso ante los checos. Diversos reportes señalan que Aguirre realizaría algunos movimientos en la alineación con el objetivo de administrar cargas físicas y dar minutos a futbolistas que no han tenido participación en los dos primeros encuentros.

Entre las posibilidades se encuentra la inclusión de elementos que han tenido poca actividad en el torneo . Incluso, se menciona que Guillermo Ochoa podría tener participación, aunque no necesariamente como titular. También existe la posibilidad de ajustes en algunas posiciones del mediocampo y el ataque, considerando que México ya aseguró su pase a la ronda eliminatoria.

Sin embargo, Aguirre y su cuerpo técnico buscan mantener el ritmo competitivo del equipo y evitar excesos de confianza. El entrenador ha reiterado que el objetivo es concluir la fase de grupos con paso perfecto y llegar con el mayor impulso posible a los partidos de eliminación directa.

Chequia, por su parte, llegará necesitado de puntos para mantener sus aspiraciones de clasificación, situación que convierte el partido en uno de alta exigencia para ambas selecciones.

México volverá a entrenar este domingo en el Centro de Alto Rendimiento para iniciar la preparación específica del encuentro , donde el cuerpo técnico terminará por definir los cambios y la estrategia con la que buscará cerrar la fase de grupos con nueve puntos.

SV