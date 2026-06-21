Sal Stewart igualó el máximo de su carrera con seis carreras impulsadas y los Reds de Cincinnati se despegaron para apalear 10-2 a los Yankees de Nueva York.

El novato le dio la ventaja a los Reds con un doble de dos carreras en la tercera entrada ante Will Warren (7-2) y pegó un elevado de sacrificio durante un quinto episodio de cuatro carreras que siguió a un error defensivo del primera base de Nueva York, Ben Rice.

Stewart coronó su jornada con un doble que vació las bases en la octava, que amplió la ventaja de Cincinnati a 9-1.

Spencer Steer conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada, mientras los Rojos ganaron por sexta vez en 17 juegos sin el dominicano Elly De La Cruz, quien comenzó una asignación de rehabilitación en ligas menores el viernes.

El novato boricua Edwin Arroyo conectó cuatro hits y se embasó cinco veces, mientras los Rojos terminaron con 15 imparables.

El abridor de Cincinnati, Andrew Abbott (4-5), permitió una carrera y cinco hits en poco más de cinco entradas.

Goldschmidt conectó un jonrón en la primera entrada por los Yankees, que cayeron a 10-6 desde que perdieron a Aaron Judge por una fractura en la costilla derecha.

Nueva York se fue de 13-0 con corredores en posición de anotar en su derrota más abultada de la temporada.