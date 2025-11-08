Charros de Jalisco vence a Cañeros e iguala la serie

Con una cara diferente y más oportunos con el bat, los Charros de Jalisco lograron emparejar la serie ante los Cañeros de Los Mochis tras vencerlos por una pizarra de 3-6 en el Estadio Panamericano, en un duelo donde Jared Serna se convirtió en el jugador determinante, ya que en tres turnos al bat tocó dos veces el plato, conectó tres imparables y remolcó dos carreras.

Además de mostrar una sólida ofensiva, también destacó la labor del pitcher abridor Alemao Hernández, ya que demostró su autoridad a lo largo de seis entradas y un tercio de labor en las que toleró solo una carrera y cuatro hits. Construyendo el camino hacia la victoria para que Jalisco evitara otra derrota más a su cuenta.

Sin embargo, la tarea de vencer a los sinaloenses no fue sencilla. En la parte alta de la segunda entrada, Yasmany Tomás bateó un doble para que Asael Sánchez llegara a la caja registradora y así los visitantes pudieran tomar la ventaja.

Pero, a diferencia de la noche anterior, la reacción de Jalisco ahora sí ocurrió en el momento oportuno. Puesto que, para la parte baja, Japhet Amador bateó un sencillo para mandar a Jared Serna y Julián Ornelas a tierra prometida. Después, se presentó Daniel Castro con un elevado de sacrificio para que Amador anotara su carrera, arrebatándole la superioridad al rival de manera casi inmediata.

En el tercer inning, Serna tuvo su mejor momento en el compromiso, luego de que sacara la pelota del parque y, con ello, Mateo Gil tuviera la oportunidad de subirse al barco para que Jalisco tomara el control del juego y una distancia muy difícil de alcanzar. Cerrando con la ofensiva letal, Bligh Madris se sumó con un sencillo que le permitió a Michael Wielansky tocar home.

El octavo episodio fue sumamente cardíaco para los Charros, debido que el relevista Isaías Félix fue el responsable de que los Cañeros lograran acumular otras dos carreras, por lo que se tuvo que bajar de la lomita para evitar cualquier espanto. Los encargados de bajar la cortina fueron Blake Whitney y Trevor Clifton, este último solo concedió dos hits y la victoria se quedó para Jalisco.

Este domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas se llevará a cabo el tercer juego definitivo en el que se conocerá al ganador de la serie. Charros y Cañeros volverán a encontrarse en el diamante de juego de Zapopan.

SV