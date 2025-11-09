Rybakina supera a Sabalenka

Elena Rybakina ganó las Finales de la WTA después de una actuación casi impecable para vencer a Aryna Sabalenka, número uno del mundo, por 6-3, 7-6.

Rybakina, clasificada en el sexto lugar, logró ocho aces y convirtió el único quiebre del partido en la cancha dura cubierta de Riad.

Fue la segunda derrota en la final del torneo de fin de temporada para Sabalenka, después de que la ganadora de cuatro Grand Slams perdiera ante Caroline Garcia en el partido por el título de 2022.

Rybakina, campeona de Wimbledon 2022 de Kazajistán, jugaba su primer partido por el título en su tercera aparición consecutiva en las Finales de la WTA.

Recibió 5.23 millones de dólares después de lograr un récord de 5-0 en el evento que presenta a las ocho mejores mujeres. La WTA dijo que fue el mayor premio en la historia del deporte femenino.

Sabalenka ganó 2.7 millones de dólares como subcampeona.

Rybakina rompió para una ventaja de 4-2 en el primer set, y Sabalenka luego salvó cuatro puntos de break en el segundo para forzar el tiebreaker. La jugadora entró al juego con un récord de 22-2 en tiebreakers este año.

Rybakina registró su victoria número 45 en canchas duras de la temporada, la mejor de la gira. La jugadora de 26 años se convirtió en la décima ganadora debutante consecutiva de las Finales de la WTA. Terminará el año en el puesto número 5 de su carrera en el ranking después de un récord de 58-19 que incluyó tres títulos.

Sabalenka terminará clasificada como número 1 por segunda temporada consecutiva. Este año, ganó cuatro títulos, incluido el Abierto de Estados Unidos, y tuvo 63 victorias en juegos. También llegó a las finales del Abierto de Francia y del Abierto de Australia.