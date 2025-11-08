A pesar del buen momento que vive el Guadalajara, el director técnico Gabriel Milito pidió mantener la calma y no dejarse llevar por el triunfalismo.

El estratega argentino fue contundente al recordar las críticas recibidas en los momentos difíciles y subrayó la importancia de conservar el equilibrio, tanto en la victoria como en la derrota.

“Mesura, mesura, mesura. Yo recuerdo bien todo lo que opinaban acerca del equipo cuando no ganábamos. No me voy a subir al barco triunfalista ni a decir que ahora estamos para semejante logro como ser campeón. Partido a partido, ahora será fase a fase. El tiempo dirá para qué estamos”, expresó Milito en conferencia de prensa.

El técnico del Rebaño reconoció el buen nivel que ha mostrado su equipo, pero insistió en que no se debe perder la humildad ni la perspectiva.

“Sí creo que el equipo está preparado, el funcionamiento es muy bueno y seguiremos con ese perfil. Pero hay que recordar que hace poco se decía que había jugadores que casi no valían nada, o que el entrenador debía irse cuando apenas iban seis o siete partidos. El futbol es dinámico, y por eso los comentarios tajantes o rotundos, tanto en la adversidad como en la victoria, no son aconsejables”, señaló.

Milito también descartó que Chivas sea, hoy por hoy, el mejor equipo del torneo y, finalmente, envió un mensaje claro: disfrutar el momento, pero con los pies en la tierra.

“Tenemos un buen equipo, competitivo, pero no me creo que seamos el mejor de la Liga, como tampoco me creí que había que echar a todo el mundo cuando no ganábamos. Porque, aunque no se daban los resultados, el equipo jugaba bien. Pero como los resultados mandan, generalmente se analiza desde ahí. Si pierdes, te van a criticar de forma desmedida; si ganas, te van a valorar también de forma exagerada. Que nuestra gente disfrute, que los jugadores disfruten lo que han hecho, pero siempre agarrados a la humildad. Así iremos: partido a partido”, concluyó Milito.

YC