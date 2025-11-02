Charros de Jalisco saca la escoba sobre Hermosillo

Con autoridad, bateo oportuno y un estadio entregado a su equipo, los Charros de Jalisco completaron la barrida sobre los Naranjeros de Hermosillo al imponerse 9-7 en el tercer y último juego de la serie disputada en el Estadio Panamericano de Zapopan. La novena dirigida por Benjamín Gil volvió a mostrar el poder ofensivo que la tiene instalada en la cima de la Temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, consolidándose como el equipo más sólido del circuito en este arranque de campaña.

La figura de la noche fue Jared Serna, quien firmó una actuación inolvidable al quedarse únicamente a un sencillo de completar el ciclo. El sonorense conectó doble, triple y cuadrangular, remolcando cuatro carreras y encendiendo a la afición que se dio cita en el Charropark. Serna vive un momento extraordinario y mantiene el liderato de triples en la liga con seis, además de convertirse en uno de los bateadores más temidos y consistentes del campeonato.

Aunque Hermosillo se adelantó temprano con un doble productor de Francisco Lugo, la respuesta de los campeones llegó en la tercera entrada con un rally de tres anotaciones. Serna abrió el camino con su primer jonrón de la campaña, seguido por imparables productores de Mateo Gil y Julián Ornelas, que colocaron la pizarra 3-1 a favor de Jalisco.

En el cuarto episodio, los Charros ampliaron la distancia gracias a un pasaporte con bases llenas a Daniel Castro y un doble más de Serna, que impulsó dos y colocó la ventaja 6-2. Ya en la sexta, el propio Serna conectó un triple productor que volvió a sacudir el estadio, y en la octava, Gil firmó un doble de terreno que trajo dos carreras adicionales para asegurar la diferencia.

En la lomita, Alemao Hernández cumplió con una labor de cinco entradas y un tercio en las que permitió tres carreras y recetó cinco ponches. Con esta victoria, alcanzó 22 triunfos en su carrera con Charros, quedando ya como el segundo lanzador con más victorias en la historia del club, solo detrás de Orlando Lara. Touki Toussaint cargó con el revés para los sonorenses.

Hermosillo intentó un regreso tardío con un grand slam de Jesús Loya en la novena, pero el bullpen albiazul contuvo la amenaza y selló el triunfo. Con récord de 12-5, los Charros se mantienen como líderes absolutos del standing.

El duelo también marcó el regreso al roster de Billy Hamilton, Stephen Gonsalves y Trevor Clifton, piezas clave para las aspiraciones del club. Ahora, la novena jalisciense viajará a Ciudad Obregón para enfrentarse a los Yaquis, su más cercano perseguidor, en una serie que promete emociones fuertes y relevancia en lo más alto de la tabla.

SV