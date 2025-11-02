Chivas vence a Pachuca de la mano de Armando González

Chivas logró una valiosa victoria 1-0 sobre Pachuca en el Estadio Hidalgo. El único gol llegó gracias a un disparo de Armando González desde fuera del área para colocar el balón en la escuadra izquierda del arco de Carlos Moreno.

A lo largo del partido, Chivas dominó la posesión y generó las llegadas más claras, mientras que Pachuca intentó reaccionar. La expulsión de Luis Romo dejó a los rojiblancos con diez hombres, pero el equipo defendió con solidez y se llevó los tres puntos.

