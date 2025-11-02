Después de vencer a Pachuca en la penúltima fecha del campeonato, Chivas consiguió un triunfo clave en la recta final del torneo. Gracias a ello, llega a la última jornada con múltiples escenarios favorables para asegurar el sexto lugar y lograr la clasificación directa a la Liguilla.

El camino más sencillo a la clasificación

El Rebaño tiene varias rutas para asegurar su lugar. La más directa es que Juárez no logre vencer a Gallos Blancos; si eso ocurre, Chivas avanzará sin depender de su propio resultado, lo que podría garantizar el boleto el mismo viernes por la noche.

Empatar o ganar en casa para asegurar el boleto

Otra opción favorable es que Chivas no pierda frente a Monterrey. Un empate o una victoria ante los Rayados garantizaría la clasificación directa, independientemente del resultado del juego de Juárez, permitiendo al equipo celebrar el pase ante su afición.

Clasificarían incluso perdiendo

Guadalajara podría caer ante Monterrey y aun así asegurar la clasificación, siempre que Bravos de Juárez derrote a Querétaro, pero no logre superar a Chivas en diferencia de goles. Actualmente, el equipo de Gabriel Milito supera por cinco anotaciones al conjunto fronterizo, lo que le da ventaja en este escenario.

¿Cómo podrían quedar fuera?

La única forma de que Chivas quede fuera de la clasificación directa es que se cumplan tres condiciones: perder ante Monterrey, que Juárez venza a Gallos y que la diferencia de goles combinada de ambos partidos sea de cinco o más.

Por ejemplo, si Bravos de Juárez derrota 3-0 a Gallos y Chivas cae 0-2 ante Monterrey, la diferencia total de cinco goles sería suficiente para dejar al equipo rojiblanco fuera de la Liguilla directa.

Chivas llega a la última jornada con varias alternativas para asegurar su boleto, con al menos tres variantes a su favor, por lo que cuenta con mínimas posibilidades de quedar fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano.

SV