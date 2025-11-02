Después de que Armando González se convirtiera en la figura de la noche tras marcar el gol del triunfo de Chivas ante Pachuca, el director técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, destacó el gran momento del delantero, subrayando su persistencia y fortaleza mental.

“La ‘Hormiga’ está pasando un gran momento como goleador, con mucha contundencia, no solo marcando goles, sino también mostrando confianza en cada jugada. Tiene una mentalidad fuerte: otros delanteros, después de fallar, podrían venirse abajo, pero él no. Él sigue, insiste, y eso le permite estar preparado para aprovechar cada oportunidad.

“Esa fortaleza mental y la confianza en sí mismo son cualidades que marcan la diferencia, y gracias a eso volvió a darnos el triunfo. Además, jugó un gran partido, no solo por el gol, sino también por su trabajo defensivo, sus movimientos y su aporte general al juego”, señaló Milito.

El entrenador también resaltó la importancia de Javier Hernández dentro del grupo y en el desarrollo de Armando González como futbolista. “Quiero destacar el papel de Javier Hernández. Aunque está teniendo menos minutos por distintos motivos, es una referencia fundamental para el grupo. Es nuestro capitán, un profesional intachable y una persona muy importante dentro del vestuario. Qué mejor para ‘La Hormiga’ que tener a alguien como él como referente en su posición, alguien que puede enseñarle cosas valiosas que incluso van más allá de lo que uno como entrenador puede transmitir. A veces, los jugadores aportan mucho dentro del campo, pero en casos como el de Javier, su influencia fuera de la cancha también es enorme. Es un valor muy importante para el grupo”, agregó.

Finalmente, Milito destacó la solidez y la calma del equipo durante el encuentro, ante la relevancia que tenía en las aspiraciones de clasificación.

“El equipo jugó un muy buen partido, con gran mentalidad, criterio con el balón y mucha motivación desde el primer minuto, con ese gol tempranero que nos dio confianza. Era importante no perder la calma, y creo que el equipo compitió de principio a fin con mucha solidez. En los últimos minutos, lógicamente, nos vimos un poco más replegados por la posición de Luis Romo, pero supimos mantener la valentía y defender el resultado que habíamos conseguido. Nos adaptamos muy bien a esa situación y realmente hicieron un gran trabajo”, concluyó.

SV