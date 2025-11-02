Con Valentina Murrieta como gran protagonista y símbolo de resiliencia, la Selección Mexicana superó su falta de contundencia y un arbitraje adverso para avanzar a las Semifinales del Mundial Sub-17 Femenil, luego de imponerse a Italia en una dramática tanda de penales por 5-4. La arquera azteca detuvo tres disparos desde los once pasos y se erigió como la figura determinante que permitió al Tri continuar escribiendo historia en Marruecos.

El equipo de Miguel Gamero salió dispuesto a conseguir el pase a Semifinales a como diera lugar. Teniendo un comienzo agresivo al ataque, consiguió marcar el primer gol del compromiso a través de Elise Stack al minuto 14. Sin embargo, Italia pidió la revisión de un posible penal a su favor y, después de que la jueza central consultara el video arbitraje, se decidió que el tanto mexicano no era válido y le concedió la pena máxima al conjunto europeo por una falta de Berenice Ibarra sobre Anna Copelli.

Desde el manchón penal, Rachele Giudici apareció para disparar, pero Murrieta se agrandó para contener el balón. No obstante, el destino y la silbante les concedieron una segunda oportunidad a las italianas luego de que Mía Villalpando cometiera otra infracción en área chica, por lo que se pitó un penal más para Italia. Pero, como si de una portera de élite se tratara, Valentina volvió a mantener con vida a México al frustrar la anotación rival.

Con las acciones más equilibradas para el segundo tiempo, México e Italia dieron un espectáculo de ida y vuelta con arribos de peligro. Por un lado, las delanteras aztecas carecieron de contundencia frente al arco, mientras que las europeas no consiguieron superar a Murrieta, quien tuvo apariciones muy oportunas y cruciales para evitar a toda costa que Italia tomara ventaja.

Sin ninguna vencedora en tiempo reglamentario, la ganadora se definió en penales. Las cobradoras mexicanas fueron perfectas al no errar ni un solo disparo y Valentina Murrieta selló una actuación redonda al detener un penal para que México consumara su pase a la siguiente ronda.

En la antesala de la Final, el Tricolor estará enfrentándose a Países Bajos, equipo que venció en fase de grupos por la mínima diferencia. El juego se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas.

SV