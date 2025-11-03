Lunes, 03 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 3 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad futbolera este lunes 3 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y muchos goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 3 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Real Oviedo vs Osasuna | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 3 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Sunderland vs Everton | 14:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy lunes 3 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Sassuolo vs Genoa | 11:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Lazio vs Cagliari | 13:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy lunes 3 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Sudáfrica vs Bolivia | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Costa Rica vs EAU | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Senegal vs Croacia | 07:00 horas | FIFA+, ViX Premium |
  • Japón vs Marruecos | 07:30 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Argentina vs Bélgica | 08:45 horas | ViX Premium |
  • Nueva Caledonia vs Portugal | 09:15 horas | ViX Premium |
  • Túnez vs Fiyi | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Qatar vs Italia | 09:45 horas | TUDN, ViX Premium |

Partidos hoy lunes 3 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Seattle Sounders vs Minnesota Utd. | 21:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV), HBO MAX, TNT |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

