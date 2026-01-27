Las alarmas se encendieron alrededor de Gilberto Mora en el inicio del año futbolístico, luego de que el joven atacante quedara fuera de los primeros compromisos de la Selección Mexicana en 2026. La ausencia del jugador de Xolos de Tijuana generó inquietud en el entorno del Tricolor, especialmente por tratarse de una de las mayores promesas del fútbol nacional.

A pesar de haber tenido participación en las primeras jornadas del torneo Clausura 2026 con Tijuana, enfrentando al América y al Atlético de San Luis, Mora no pudo integrarse a la concentración del equipo nacional para los encuentros ante Panamá y Bolivia. En ese momento, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales emitió un comunicado sin mayores precisiones sobre su estado físico.

¿De qué se lesionó Gilberto Mora?

La única explicación ofrecida entonces fue que presentaba “Molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX”. Sin embargo, con el paso de los días se conocieron más detalles sobre el problema que lo mantiene alejado de las canchas. Francisco Arredondo, reportero de TUDN, informó que el delantero sufre una pubalgia.

Especialistas en medicina deportiva señalan que esta lesión corresponde a “un síndrome de dolor crónico en la región de la pelvis y la ingle, causado por la inflamación o lesión de los tendones musculares que se insertan en el hueso del pubis, común en deportistas por movimientos repetitivos como correr o patear”.

El padecimiento aparece tras un 2025 de intensa actividad para el futbolista de apenas 17 años. Gilberto Mora acumuló una elevada carga de partidos con la Selección Mexicana mayor, la Sub 20 y los Xolos de Tijuana. Sumando los primeros dos encuentros de este año, entre Liga MX y Leagues Cup, el atacante disputó 34 partidos, mientras que con el combinado nacional participó en otros 10 duelos entre amistosos, Copa Oro y el Mundial Sub 20.

¿Cuánto tardaría su recuperación?

En cuanto a los tiempos de recuperación, si la pubalgia es leve, el regreso a su nivel podría darse entre tres y cuatro semanas. No obstante, en caso de complicaciones, la rehabilitación podría prolongarse de tres a seis meses.

Por ahora, el club fronterizo no ha confirmado de manera oficial si Gilberto Mora padece pubalgia ni el grado de la lesión, por lo que su evolución continúa siendo una incógnita.

MF