Champions League tendrá 18 partidos en el mismo horario; dónde ver EN VIVO

La fase de Liga de la UEFA Champions League llega a su fin este miércoles, cuando se dispute la Jornada 8, última fecha de la primera ronda del torneo más importante de clubes en Europa. En esta jornada se conocerán a los equipos que avanzarán de manera directa a los octavos de final, así como a los clubes que deberán disputar los playoffs en busca de su boleto a la siguiente fase.

De acuerdo con el formato del certamen, los primeros ocho lugares de la tabla general clasifican directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del puesto 9 al 34 avanzan a los playoffs, donde se enfrentarán en duelos de eliminación directa para definir a los últimos clasificados.

Hasta el momento, Arsenal y Bayern Múnich son los únicos equipos que ya tienen asegurado su lugar en los octavos de final. Por su parte, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea se mantienen dentro de los primeros ocho puestos, aunque todavía no tienen garantizado el pase directo; sin embargo, ya cuentan con boleto asegurado al menos para el repechaje.

Otros clubes que ya amarraron su participación en los playoffs son Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milán y Juventus. Además, los equipos ubicados entre los puestos 16 y 32 aún mantienen posibilidades de seguir con vida en el torneo, dependiendo de sus resultados en esta última jornada.

Para añadir mayor emoción, todos los partidos de la Jornada 8 se disputarán el mismo día y a la misma hora.

Horarios y canales para ver la Jornada 8 de la Champions League

Miércoles 28 de enero – 14:00 horas

Athletic Club vs Sporting Lisboa | FOX ONE

Liverpool vs Qarabağ | FOX ONE

Barcelona vs Copenhague | TNT y HBO Max

Mónaco vs Juventus | FOX ONE

Ajax vs Olympiacos | FOX ONE

PSG vs Newcastle | FOX ONE

Borussia Dortmund vs Inter | FOX ONE

Napoli vs Chelsea | HBO Max y Space

Frankfurt vs Tottenham | FOX ONE

Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt | FOX ONE

Bayer Leverkusen vs Villarreal | FOX ONE

Arsenal vs Kairat | FOX ONE

Pafos vs Slavia Praga | FOX ONE

Manchester City vs Galatasaray | HBO Max

Club Brujas vs Marsella | FOX ONE

Benfica vs Real Madrid | FOX ONE

Union Saint-Gilloise vs Atalanta | FOX ONE

PSV vs Bayern Múnich | FOX ONE

Con información del Universal

MF