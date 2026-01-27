Martes, 27 de Enero 2026

Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 4 se transmitirán por televisión abierta?

La Jornada 4 trae buenas noticias para los seguidores que prefieren disfrutar del futbol sin costo adicional

En esta jornada cuatro encuentros estarán disponibles en televisión abierta. IMAGO7.

La Liga MX vuelve a encender la pasión de los aficionados tras la pausa por los compromisos internacionales de la Selección Mexicana.

La Fecha 4 del Clausura 2026 promete emociones intensas, con partidos que pondrán a prueba tanto a los equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla como a aquellos que necesitan reaccionar para salir de la zona baja.

El regreso del torneo no solo significa la oportunidad de ver a los clubes en acción, también trae buenas noticias para los seguidores que prefieren disfrutar del futbol sin costo adicional.

Luego del receso, en esta jornada cuatro encuentros estarán disponibles en televisión abierta, lo que garantiza que millones de hogares puedan vivir la pasión por el torneo local.

Los partidos disponibles en tv abierta de la fecha 4

Viernes 30 de enero

Puebla vs Toluca

  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 19:00 hrs
  • Canal: Azteca 7

FC Juárez vs Cruz Azul

  • Estadio: Benito Juárez
  • Hora: 21:00 hrs
  • Canal: Azteca 7

Sábado 1 de febrero

América vs Necaxa

  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 16:00 hrs
  • Canal: Canal 5

Monterrey vs Tijuana

  • Estadio: BBVA
  • Hora: 19:00 hrs
  • Canal: Canal 5

