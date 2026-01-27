Pumas vive un proceso de reordenamiento institucional en el que la directiva trabaja para establecer lineamientos firmes de cara al corto y mediano plazo.

Luego de la salida de personajes emblemáticos como Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, el club universitario optó por un perfil plenamente identificado con la institución: Antonio Sancho volvió a Cantera para asumir el cargo de vicepresidente deportivo, con la misión de liderar una nueva etapa en los ámbitos administrativo y deportivo.

Una de las primeras decisiones clave fue la confirmación de Efraín Juárez como director técnico, determinación que puso fin a las dudas surgidas tras la eliminación en el play-in del Apertura 2025 ante Pachuca.

Sancho respaldó abiertamente el proyecto encabezado por el estratega auriazul y fijó con claridad la postura del club.

“No tengo un plan alterno; cuando me invitaron al proyecto, este era con Efra. Él es de casa, lo conozco desde hace tiempo y considero que cuenta con muchos méritos”, afirmó.

Además, destacó la trayectoria de Juárez tanto en su etapa como jugador como en su carrera como entrenador, subrayando su preparación internacional y los resultados obtenidos fuera de México.