Charros de Jalisco ampliará su rotación abridora

Con el objetivo de prolongar los periodos de descanso y optimizar el rendimiento sobre la lomita, los Charros de Jalisco tendrán una rotación de seis abridores en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol , así lo informó Benjamín Gil, manager del equipo.

Además de Luis Iván “Shocker” Rodríguez y Luis Payán, quienes habían presentado una exigencia importante al disputar finales seguidas con Jalisco, se sumarán Zac Grotz, Zach Plesac, Kurt Heyer y Cesar Gómez, este último estuvo como relevista en la Liga Mexicana del Pacífico, competencia en la que Charros obtuvo el bicampeonato en enero pasado.

“Vamos a iniciar con una rotación de seis brazos. El primer juego que se va a disputar aquí en el Panamericano lo va a lanzar Grotz, después seguirá Luis Iván y Payán saldrá el domingo. Para la siguiente serie contra Tecolotes, los lanzadores serán Plesac, Gómez y Heyer, en ese orden".

Se preparan para las novedades

Para esta nueva temporada que arrancará en una semana, se implementará el sistema automatizado de bola-strike (ABS) en la LMB. Por lo que, Gil ya prepara sus estrategias para aprovechar al máximo esta herramienta .

“Tiene el mismo riesgo que rete un picheo el noveno bate al cuarto bate. Pero, es muy diferente sin gente en base o con gente en base. Estamos teniendo todos los días conversaciones para saber cómo estar mejor preparados, a pesar de no tener mucha experiencia en eso, ninguno de los coaches hemos estado en ligas menores, porque es el único lugar que ha usado el ABS".

“Entonces, he tenido conversaciones con amigos que sí han estado en ligas menores para saber cómo utilizarlo y cuáles son las estrategias. Para todos es un reto, pero aquí la meta es ser más eficientes en este sistema por ahí de julio, agosto o septiembre”, explicó Benjamín.

SV