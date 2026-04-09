Charros de Jalisco, obligados a responder como campeones

Para Charros de Jalisco no hay excusa. De cara a la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, la novena albiazul sabe el reto tan significativo que tienen por delante, ya que defenderán el título de campeón de la Zona Norte y buscarán ganar la Serie del Rey que se les negó la campaña anterior.

En conferencia de prensa, la directiva albiazul y Benjamín Gil , coach del equipo, hablaron sobre el compromiso que tienen para conseguir sus objetivos. Desde el interior de la franquicia jalisciense reconocen que deben de continuar mejorando y están obligados a conservar las cosas positivas para evitar que otros clubes los alcancen en cuanto a nivel.

“Hemos sido campeones de la zona norte en nuestra segunda temporada, construyendo un equipo desde cero. Para la tercera temporada, que inicia el 17 de abril, tenemos un equipo extraordinario y competitivo, gracias al trabajo de Miguel y todo cuerpo técnico, incluyendo la continuidad de Benjamín. Estamos listos para representar a Guadalajara con orgullo”, comentó Alberto González, director general de Charros.

“Buscamos mejorar constantemente y no quedarnos estancados. Todo jugador y equipo tiene deficiencias, nosotros debemos trabajar para mantener nuestra ventaja. Si no mejoramos, otros equipos nos alcanzarán. Siempre estaremos tratando de ayudar a los jugadores a ser mejores. Si alguien tuvo una gran temporada, es llevarlo a ser todavía mejor. Y hay que aprender de nuestras experiencias para enfrentar los nuevos retos de la temporada”, añadió Gil.

Respecto a los refuerzos que se realizaron para afrontar esta temporada, Miguel Solís, gerente deportivo de Charros en LMB, aseguró que no se hicieron grandes modificaciones, debido a que se priorizó mantener la base que tuvo éxito el año pasado.

“Sabíamos que eran pocas las piezas que teníamos que reforzar, no podíamos hacer grandes movimientos después de venir de pelear una final. De lo contrario, sería hasta algo injusto para nuestros jugadores y por eso estamos conservando nuestra base. Hemos trabajado desde hace 2 años y creo que ahora estamos mucho mejor que cuando cuando arrancó Charros de verano y sabemos que este año va a ser muy satisfactorio para nosotros”, expresó Solís.

CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

Jugadores ausentes

Para el inicio de la campaña 2026 de la LMB, Charros contará con algunas ausencias por lesión y otras porque se decidió darle un periodo más extenso de descanso por el desgaste tan significativo que algunos jugadores han tenido al competir con Jalisco tanto en verano como en invierno.

En ese sentido, Trevor Clifton y Eduardo Vera se integrarán luego de superar exitosamente sus procesos de rehabilitación, debido a que al estadounidense se le realizó una operación de codo y el lanzador mexicano presentó una lesión de hombro. Mientras que Michael Wielansky reportará una vez terminado su descanso.

SV