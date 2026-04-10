El viernes 10 de abril de 2026 tiene una lista de partidos para todos los gustos. La jornada incluye encuentros de la Liga MX, así como partidos en competiciones europeas como LaLiga, Serie A y Premier League. Se trata de un día que combina juegos relevantes en México con propuestas atractivas en el futbol europeo.

Desde las primeras horas se pone en marcha la actividad con ligas internacionales, mientras que por la noche el protagonismo recae en el futbol mexicano, con equipos como Cruz Azul, León y Xolos de Tijuana en acción. A esto se suma la participación de selecciones en torneos femeniles, lo que amplía la variedad de opciones para los aficionados.

Por si el futbol está contemplado en tu agenda del día, te compartimos el calendario completo de partidos de este viernes, con horarios, competiciones y canales de transmisión para seguir cada encuentro EN VIVO.

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs León | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Juárez vs Tijuana | 21:06 | FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Irapuato | 17:00 | Disney+ Premium |

Alebrijes Oaxaca vs TM Fútbol Club | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Club Atlético La Paz vs Tepatitlán FC | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Madrid vs Girona | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

West Ham vs Wolverhampton | 13:00 | FOX One |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

AS Roma vs Pisa Sporting Club | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Paris FC vs AS Monaco | 11:00 | FOX One |

Olympique de Marsella vs Metz | 13:05 | FOX One |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs Hoffenheim | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

AD Ceuta vs Real Sociedad B | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 10 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Belgrano vs Aldosivi | 18:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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