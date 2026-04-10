El Barcelona presentó una reclamación ante la UEFA después de que no se señalara un penalti (acción que además podría haber significado la expulsión del defensor Marc Pubill) en la derrota del miércoles frente al Atlético de Madrid en la Champions League.

Pubill, que ya tenía tarjeta amarilla, interceptó el balón con la mano tras una jugada en la que el guardameta del Atlético, Juan Musso, aparentemente puso el balón en juego con un saque de puerta.

El conjunto azulgrana reaccionó con fuertes protestas y exigió la sanción máxima, pero el colegiado István Kovács no lo estimó como infracción, y el árbitro asistente de video, Christian Dingert, decidió no intervenir.

“Los representantes legales del club han interpuesto una reclamación oficial ante la UEFA por lo sucedido en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid”, señala el comunicado emitido por el Barcelona.

El episodio ocurrió cuando el Atlético de Madrid se imponía 1-0 en el Spotify Camp Nou, gracias a un tanto de Julián Álvarez, después de la expulsión de Pau Cubarsí.