Charros cae con dolorosa paliza ante Tecolotes

Los Charros de Jalisco dejaron escapar una ventaja tempranera y terminaron sufriendo una estrepitosa derrota de 12-2 frente a los Tecolotes de los Dos Laredos en el segundo juego disputado en el Estadio Panamericano. Con este resultado, la novena fronteriza igualó la serie y obligó a que todo se defina este domingo en un tercer y decisivo encuentro.

La gran figura de la tarde fue Francisco Córdoba, quien protagonizó una gran actuación en el sexto inning al conectar dos cuadrangulares en la misma entrada, ambos productores de tres carreras, para encabezar un explosivo rally de once anotaciones que terminó por sepultar las aspiraciones de los caporales .

El inicio del juego parecía pintar favorable para Jalisco. Apenas en la primera entrada, Michael Wielansky generó peligro en las bases y aprovechó un error en el tiro de Francisco Córdoba para llegar quieto al plato y abrir la pizarra. Instantes después, Mateo Gil conectó un sencillo productor con el que Jared Walsh timbró la segunda carrera y encendió el ánimo en Zapopan.

Desde el montículo, Zac Grotz lucía sólido y mantenía completamente apagada a la ofensiva de los Tecos. El abridor de Charros trabajó con autoridad durante varios episodios, repartiendo cinco ponches y permitiendo únicamente cinco imparables. Sin embargo, la reacción visitante comenzó en la quinta entrada con un elevado de sacrificio de Cade Gotta que llevó al plato a Córdoba.

Todo cambió drásticamente en el sexto capítulo. Grotz permitió que dos corredores se embasaran y tuvo que abandonar el juego, dejando la responsabilidad al bullpen jalisciense. Miguel Aguilar entró al relevo, pero rápidamente fue castigado por Francisco Córdoba con un panorámico jonrón de tres carreras que le dio la vuelta al marcador.

La ofensiva de los Dos Laredos no bajó la intensidad y convirtió la entrada en una auténtica pesadilla para Charros . Se necesitaron tres cambios de pitcher para intentar frenar el ataque, aunque el daño ya estaba hecho. Córdoba volvió a aparecer con otro cuadrangular de tres anotaciones, convirtiéndose en apenas el jugador número 28 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol en conectar dos jonrones en una misma entrada.

Con la desventaja imposible de remontar, Jalisco únicamente intentó maquillar la pizarra en el último inning gracias a imparables productores de Jesús Córdova y Johneshwy Fargas. Ahora, Charros buscará sacudirse el duro golpe este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas, cuando se dispute el tercer compromiso en el recinto albiazul.

SV