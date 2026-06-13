Charros cae ante Diablos en el segundo juego de la doble cartelera

Los Charros de Jalisco desaprovecharon la oportunidad de emparejar la serie frente a los Diablos Rojos del México al caer por marcador de 2-8 en el segundo encuentro de la doble cartelera disputada este sábado en el Estadio Panamericano. El duelo, pactado a siete entradas, se definió prácticamente en dos episodios que inclinaron la balanza a favor de la novena escarlata .

Al igual que en el primer compromiso de la jornada, los Charros pegaron primero. Kyle Garlick encendió los ánimos de la afición al conectar un cuadrangular solitario en la parte baja de la primera entrada, colocando momentáneamente al frente a los locales.

Sin embargo, la reacción de los capitalinos llegó en el cuarto capítulo . Julián Ornelas cambió el rumbo del encuentro con un jonrón de dos carreras, mientras que Franklin Barreto se unió a la remontada con un sencillo productor que llevó al plato a José Marmolejos.

El abridor Michael Boyle cargó con la derrota después de trabajar tres entradas completas, permitiendo tres imparables y dos carreras, además de recetar un ponche. Tras ceder su lugar, Rafael Córdova se subió a la lomita para intentar frenar el ataque capitalino, pero también se vio vulnerado al conceder una rayita.

Los caporales lograron acercarse en la cuarta baja gracias a un balk de Stephen Nogosek que permitió a Garlick anotar la segunda carrera de los locales, pero fue la última vez que Charros pudo llegar a tierra prometida.

Cualquier esperanza de remontada desapareció en la quinta entrada. Ornelas volvió a castigar el pitcheo jalisciense y fue acompañado por cuadrangulares de Carlos Pérez y José Marmolejos en un episodio demoledor de cinco carreras. Sasagi Sánchez sufrió desde la loma al tolerar ese rally que terminó por sentenciar el encuentro.

A partir de ese momento, la defensiva y el pitcheo escarlata controlaron por completo a la ofensiva de Charros, que ya no encontró respuesta y terminó perdiendo su segunda serie interzona.

La oportunidad de evitar una dolorosa barrida llegará este domingo 14 de junio , cuando ambas novenas disputen el tercer y último juego de la serie a las 17:00 horas en el inmueble de Zapopan.

SV