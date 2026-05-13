Charros batalla para encender los bats

Si algo ha caracterizado a los Charros de Jalisco de Benjamín Gil ha sido su agresividad en el ataque que le permite ser un rival de cuidado y una pesadilla para cualquier pitcher. Sin embargo, en este comienzo de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, parece que la pólvora se le ha apagado a los caporales que no han encontrado la fórmula para reencontrarse con su mejor versión a la ofensiva.

Jalisco presenta un arranque titubeante en la presente campaña de la LMB. Si bien, no se encuentra en un estado crítico, la novena albiazul ha tenido problemas para hacerse de la victoria en los últimos compromisos que ha disputado contra equipos como Saraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes, Algodoneros de Unión Laguna y Sultanes de Monterrey, este último le propinó su primera barrida en contra a los jaliscienses.

Más allá de los inconvenientes que se han generado sobre la lomita, algo más para señalar ha sido la falta de batazos oportunos. Actualmente, Charros se posiciona como el cuarto conjunto con menos carreras anotadas al sumar 100 , sólo por detrás de Leones de Yucatán (81), Tigres de Quintana Roo (86) y Tecos de los Dos Laredos (94).

Jalisco también ostenta el tercer peor promedio al bat de toda la campaña, registrando .264 y acumula 200 imparables, cifra que lo deja como el cuarto conjunto con menos hits conectados. Todo eso se ha visto reflejado en juegos donde el contrincante apabulló a los Charros, mientras que, la reacción con el bat simplemente no llegó.

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Willie Calhoun y Kyle Garlick se han convertido en una esperanza a la ofensiva al ser los dos mejores bateadores que tiene Jalisco en la actualidad. Por un lado, Calhoun es el jugador con mejor promedio de la institución albiazul bateando para .333, pero en la estadística general de la LMB ocupa el lugar 36; en tanto que, Garlick es el hombre que más carreras ha impulsado dentro del equipo con 21.

Irregularidad en el pitcheo

En cuanto al pitcheo, Charros tampoco se salva de la irregularidad. Cuenta con un promedio de carreras limpias permitidas de 5.39, lo que lo deja en la undécima posición de este departamento y ha recibido 134 anotaciones.

Aunque pareciera un poco contrastante, Zac Grotz es el segundo pitcher con mejor ERA de la LMB 2026 al registrar 1.64 y se ha adjudicado dos victorias y una derrota en lo que va de la campaña. No obstante, tres lanzadores inicialistas de Jalisco se encuentran dentro del top 10 con peor promedio de carreras limpias permitidas siendo Luis Iván “Shocker” Rodríguez (10.13), Zach Plesac (8.15) y Luis Payán (7.13).

También cabe señalar que, en más de una ocasión, Charros no ha sabido manejar la ventaja que construye en las primeras entradas y su bullpen ha quedado a deber dejando escapar la victoria. En ese sentido, Jalisco ha apostado por traer brazos que refuercen el relevo, siendo el más reciente Michael Boyleus, quien lanzó durante 8 años en MiLB de Dodgers y Twins.

JM