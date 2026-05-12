Los Charros de Jalisco dejaron escapar la ventaja en la octava entrada y terminaron por caer 4-3 ante los Saraperos de Saltillo en el primer juego de la serie disputado en el estadio Francisco I. Madero. Lo que parecía encaminado a una victoria para la novena jalisciense cambió en el cierre del penúltimo inning, cuando el relevo no pudo conservar la diferencia mínima.

Jalisco tomó la delantera desde el primer episodio. Allen Córdoba abrió el juego embasándose y posteriormente anotó con sencillo de Mateo Gil al jardín derecho. Durante los primeros innings, el abridor Zach Plesac mostró control de sus pitcheos y trabajó con tráfico constante en las bases, pero limitó el daño.

Saltillo empató el encuentro en la tercera entrada gracias a un cuadrangular solitario de Óscar Campos. Más adelante, en la quinta baja, los locales fabricaron la segunda carrera con imparable productor de Christian Villanueva, nuevamente con Campos cruzando el plato.

Plesac firmó su salida más sólida en lo que va de la campaña. El derecho lanzó cuatro entradas y dos tercios, permitió seis imparables y dos carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores. Aunque no completó cinco innings, dejó el juego con posibilidades para su club.

El encuentro se mantuvo cerrado hasta la séptima entrada, cuando Charros recuperó la ventaja. Allen Córdoba volvió a aparecer al colocarse en posición de anotar y Michael Wielansky respondió con doblete al jardín izquierdo para empatar la pizarra.

Después, Jared Walsh conectó un hit que superó el cuadro y llevó al plato a Wielansky para colocar el 3-2.

Con ventaja de una carrera y seis outs por conseguir, el juego parecía controlado para los dirigidos por Benjamín Gil. Sin embargo, en la octava entrada Saltillo encontró la reacción definitiva. Los Saraperos aprovecharon el descontrol del relevo jalisciense y fabricaron dos anotaciones que cambiaron nuevamente el marcador. Jalisco ya no tuvo respuesta en la novena.

La derrota volvió a exhibir uno de los problemas que ha acompañado a Charros en distintos momentos del arranque de temporada: la dificultad para cerrar partidos con ventaja en los innings finales. En semanas recientes, el equipo había salido adelante en encuentros de remontadas y juegos definidos en las últimas entradas, pero esta vez ocurrió lo contrario y la ventaja terminó por escaparse.

Este miércoles continuará la serie en Saltillo con César Gómez anunciado como abridor por Jalisco, mientras que Saraperos enviará a Erich Uelmen a la loma.