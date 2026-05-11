La LMB 2026 comienza a mostrar a sus favoritos

Tras casi un mes desde que se inauguraron las acciones, dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya se comienzan a perfilar algunos equipos como serios candidatos al título, mientras que, otros han presentado problemas en su rendimiento para competir al más alto nivel, quedándose relegados en el fondo del standing.

Luego de que la mayoría de las novenas registraran 21 encuentros disputados, los Toros de Tijuana se posicionan como el conjunto con la menor cantidad de derrotas en la campaña al acumular 6. Sin embargo, los fronterizos registran un juego menos, al igual que los Saraperos de Saltillo, porque cuando se enfrentaron, el tercer juego de la serie no se pudo llevar a cabo por condiciones climáticas adversas.

En más de la Zona Norte, los Rieleros de Aguascalientes han ido de menos a más en este arranque de temporada y lideran varios rubros de las estadísticas. Los hidrocálidos tienen el mejor promedio al bat de la región con .307 y también son el equipo con más carreras anotadas al sumar 149, mismas que ostentan los Algodoneros de Unión Laguna. Por si fuera poco, Rieleros también tiene la mayor cantidad de jonrones anotados de la zona al registrar 30.

Zona Sur domina la LMB

En general, las escuadras ubicadas en la Zona Sur han mostrado un poderío más significativo en lo que va de la temporada. Por ejemplo, los Guerreros de Oaxaca son el equipo con mejor promedio de bateo de toda la competencia con .343, aunado a que cuentan con Jorge Flores, quien es el jugador con el mejor AVG de todos al proyectar un porcentaje de .421.

Al ataque, los Diablos Rojos del México se mantienen como la ofensiva más temida y letal, ya que son el conjunto con más carreras anotadas (167) y también el que más cuadrangulares ha conectado (38). Además, su primera base, Jon Singleton, ha sido uno de los bateadores más efectivos al convertirse en el que más veces ha tocado el plato y también más jonrones ha bateado, con 24 y 11, respectivamente.

Charros, ni bien ni mal

Los Charros de Jalisco han tenido un comienzo muy irregular en la presente temporada. Ubicados en el quinto lugar del standing de la zona norte, registran un récord de 11-10, pero lo que genera una ligera preocupación es que, a la ofensiva, sus bateadores han quedado a deber.

Si algo caracteriza al equipo de Jalisco es su explosividad al ataque, algo que no han podido reflejar en la actual temporada. Son el cuarto equipo con menos anotaciones al sumar 97 y ocupan la tercera posición de conjuntos con la menor cantidad de carreras remolcadas con 74.

En el tema de pitcheo, la novena albiazul registra una efectividad de 5.43 y su abridor Zac Grotz se ha posicionado como uno de los más certeros sobre la lomita al ostentar un promedio de carreras limpias permitidas de 1.64, además de que cuenta con dos victorias y una derrota.

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