Link para ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO online por la Semifinal de la Liga MX

Cruz Azul y Chivas abrirán este miércoles la serie de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete intensidad entre dos de los equipos más sólidos del torneo . El encuentro de ida se disputará en el Estadio Banorte, donde La Máquina buscará tomar ventaja antes de la vuelta programada para el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco.

El conjunto celeste llegó a esta instancia tras finalizar la fase regular en el tercer puesto de la clasificación, luego de sumar nueve triunfos, seis empates y apenas dos derrotas. En los Cuartos de Final, el equipo dirigido por Joel Huiqui dejó en el camino al Atlas para mantenerse en la pelea por el título.

Del otro lado, Guadalajara cerró una destacada campaña al ubicarse en la segunda posición general con once victorias, tres empates y tres derrotas. A pesar de las ausencias provocadas por convocatorias a la Selección Mexicana, el cuadro rojiblanco eliminó a Tigres y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del campeonato.

La más reciente serie de liguilla entre ambos clubes ocurrió en el Apertura 2025 , cuando Cruz Azul superó a Chivas en los Cuartos de Final antes de ser eliminado en semifinales por Tigres.

El partido de ida entre Cruz Azul y Chivas se jugará este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

Por su parte, Azteca 7 ofrecerá el partido en su respectiva plataforma digital, donde puedes seguir EN VIVO el encuentro a través de este enlace.

SV