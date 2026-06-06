Charros asegura la serie ante Rieleros con sólida actuación de Plesac y explosiva ofensiva

La ofensiva de Charros de Jalisco despertó en el momento oportuno y, respaldada por una sobresaliente labor monticular, derrotó con autoridad por 8-1 a los Rieleros de Aguascalientes en el segundo juego disputado en el Estadio Alberto Romo Chávez , resultado que le permitió al conjunto jalisciense asegurar la serie.

Al igual que en el primer encuentro, los locales tomaron la ventaja muy temprano en el encuentro. Gabriel Lino conectó un doblete que envió la primera carrera de los hidrocálidos al plato, colocando momentáneamente al frente a los Rieleros. Sin embargo, esa fue toda la producción ofensiva que pudieron generar ante el dominio del abridor estadounidense Zac Plesac.

El derecho firmó una destacada apertura de seis entradas y dos tercios, permitiendo únicamente cuatro imparables y una rayita, además de recetar cinco ponches para encaminar a los caporales hacia una valiosa victoria en territorio hidrocálido.

Durante los primeros episodios, Ronald Medrano mantuvo bajo control a la ofensiva jalisciense , pero en la cuarta entrada Charros comenzó a encontrar respuestas gracias a que Johneshwy Fargas conectó un elevado de sacrificio que permitió a Jared Walsh cruzar el plato para igualar la pizarra.

No obstante, la reacción definitiva llegó en el quinto capítulo. La novena albiazul armó un rally de cuatro carreras que cambió por completo el rumbo del compromiso. Jared Walsh y Johneshwy Fargas produjeron anotaciones con imparables, mientras que Kyle Garlick aportó otro elevado de sacrificio para impulsar a Allen Córdoba y ampliar la ventaja visitante.

Aunque el relevo de los Rieleros logró contener momentáneamente el ataque jalisciense, Charros volvió a la carga en la novena entrada para sentenciar el compromiso . Carlos Báez impulsó una carrera con un rodado que le concedió a Hugo Sánchez anotar, y Fargas coronó una gran noche al ataque con un sencillo productor de dos carreras más, colocando cifras definitivas.

Tras la salida de Plesac, el bullpen de Jalisco respondió de manera impecable. Rafael Córdova, John Curtiss, Elkin Alcalá y Carlos Bustamante se combinaron para cerrar el encuentro sin permitir un solo hit, anulando cualquier posibilidad de reacción por parte de los bateadores locales.

Charros buscará completar la barrida este domingo 7 de junio , cuando vuelva a enfrentar a Rieleros en el tercer y último duelo de la serie programado para las 18:00 horas en el diamante del Alberto Romo Chávez.

SV