Charros de Jalisco enfrenta bajas importantes; Fuentes y Wielansky serán operados

Los Charros de Jalisco dieron a conocer su más reciente reporte médico, en el que detallaron el estado de salud de cuatro de sus jugadores. Las novedades más relevantes corresponden a Josh Fuentes y Michael Wielansky , quienes deberán someterse a procedimientos quirúrgicos y permanecerán alejados de los diamantes por tiempo indefinido.

El caso de Josh Fuentes ya tiene un panorama más claro. El infielder fue operado del dedo meñique de la mano izquierda luego de sufrir una fractura. De acuerdo con la información proporcionada por el club, el pronóstico de recuperación apunta a un periodo de entre seis y ocho semanas para que pueda volver a la actividad competitiva.

Por su parte, Michael Wielansky atraviesa una situación más compleja. El pelotero, una de las piezas más importantes en la alineación albiazul, será intervenido quirúrgicamente en Guadalajara tras sufrir fracturas en la nariz y en el hueso malar izquierdo. Hasta el momento no existe una fecha definida para la operación ni para su posible regreso, ya que todo dependerá de su evolución posterior al procedimiento.

En cuanto a Mateo Gil, la novena informó que continúa en proceso de recuperación de una lesión muscular en el tendón de la corva. El jugador es evaluado diariamente por el cuerpo médico con el objetivo de determinar cuándo podrá reincorporarse a las actividades del equipo, aunque la intención es que su regreso se produzca lo antes posible.

Finalmente, Miguel Aguilar presenta avances favorables en la rehabilitación de una molestia en el hombro izquierdo. Su recuperación ha sido satisfactoria y la organización señaló que será reactivado una vez que la gerencia deportiva considere que está en condiciones óptimas para volver al roster.

Estas ausencias representan un desafío para los Charros de Jalisco en plena temporada , especialmente por el peso ofensivo y defensivo que tienen jugadores como Fuentes y Wielansky dentro del equipo dirigido por Benjamín Gil.

SV