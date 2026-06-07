Marruecos vs. Noruega: Dónde ver EN VIVO a Haaland en la previa del Mundial 2026

Hoy, el fútbol internacional nos regala un choque imperdible. A pocos días del Mundial 2026, Marruecos y Noruega miden fuerzas en un amistoso que promete emociones. Si quieres ver a Erling Haaland en acción antes de la gran cita, este es el partido que no te puedes perder.

El encuentro amistoso se disputa este domingo 7 de junio, marcando una de las últimas oportunidades para que los entrenadores ajusten sus piezas. Ambas escuadras llegan con la intención de consolidar su estilo de juego y afinar detalles tácticos frente a un rival de alta exigencia.

Este duelo sirve como preparación directa para la Copa del Mundo 2026, torneo que paralizará al planeta en los próximos días. Las selecciones buscan llegar en su máximo nivel físico y futbolístico, aprovechando esta ventana internacional para medir su verdadero potencial.

Todas las miradas estarán puestas en el delantero noruego Erling Haaland, quien lidera a una generación europea llena de talento. El atacante buscará perforar la sólida defensa africana y demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Por su parte, el conjunto marroquí cuenta con figuras de talla mundial como Achraf Hakimi, consolidándose como una de las potencias indiscutibles del continente africano. Su velocidad por las bandas y su solidez defensiva serán claves para contrarrestar el poderío ofensivo de los europeos.

El escenario y los detalles de la transmisión

El escenario elegido para este vibrante compromiso es el Sports Illustrated Stadium, un recinto de primer nivel ubicado en Harrison, Nueva Jersey. Se espera una gran asistencia de aficionados que residen en Estados Unidos y que desean vivir la fiebre mundialista por adelantado.

Para los seguidores en México, el pitazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro. Mientras tanto, en la costa este de Estados Unidos el balón rodará a las 15:00 horas, y en países sudamericanos como Argentina el juego comenzará a las 16:00 horas.

La transmisión oficial y en vivo de este partido amistoso estará a cargo de la plataforma de streaming DAZN. Los aficionados podrán disfrutar de cada minuto del encuentro desde sus dispositivos favoritos, asegurando una cobertura completa, en directo y de alta calidad.

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Es importante recordar que DAZN ofrece la señal para múltiples regiones, incluyendo España, México y gran parte de Latinoamérica. Los usuarios solo necesitan acceder a su cuenta activa para no perderse ningún detalle de este enfrentamiento internacional de alto calibre.

El camino de Marruecos hacia el Mundial

La selección de Marruecos llega a este compromiso con el ánimo a tope tras una contundente victoria por 4-0 frente a Madagascar en su última presentación. Este resultado refleja el excelente momento ofensivo que atraviesa el equipo dirigido por su cuerpo técnico.

El cuadro africano tiene un reto mayúsculo en el horizonte, ya que su debut oficial en el Mundial 2026 está programado para el próximo 13 de junio. Su primer rival en la justa mundialista será nada menos que la poderosa selección de Brasil.

Enfrentar a un equipo europeo como Noruega le permite a los marroquíes simular la intensidad física y el rigor táctico que encontrarán en la fase de grupos. La combinación de talento técnico y experiencia internacional hace de los africanos un rival sumamente temible.

Históricamente, estas dos selecciones ya saben lo que es enfrentarse en el contexto de una Copa del Mundo. Su antecedente más recordado se remonta al torneo de Francia 1998, donde compartieron grupo y dejaron un precedente de gran competitividad entre ambas escuadras.

Noruega y su preparación para la justa mundialista

El combinado de Noruega también atraviesa un presente muy positivo, habiendo superado a Suecia por 3-1 en su compromiso amistoso anterior. Esta victoria les ha inyectado confianza para encarar la recta final de su preparación mundialista con gran optimismo y determinación.

Para los europeos, el debut en la Copa del Mundo 2026 ocurrirá el 16 de junio, fecha en la que se medirán ante el representativo de Irak. El objetivo principal es comenzar el torneo con el pie derecho y asegurar sus primeros tres puntos vitales.

El esquema táctico noruego no solo depende de los goles de Erling Haaland, sino también de un mediocampo dinámico y una defensa muy ordenada. Este partido amistoso será la prueba de fuego para evaluar la cohesión del equipo ante un rival rápido y vertical.

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí tienes una lista con los datos clave del partido:

¿Qué? Partido amistoso internacional de preparación.

Partido amistoso internacional de preparación. ¿Quién? Marruecos vs. Noruega.

Marruecos vs. Noruega. ¿Cuándo? Hoy, domingo 7 de junio de 2026.

Hoy, domingo 7 de junio de 2026. ¿Dónde? Sports Illustrated Stadium , Nueva Jersey.

, Nueva Jersey. ¿Por qué? Última prueba antes del Mundial 2026.

Última prueba antes del Mundial 2026. ¿Cómo verlo? A través de la plataforma DAZN.

La expectativa en Nueva Jersey es altísima, ya que la comunidad internacional en Estados Unidos siempre responde con entusiasmo a estos eventos deportivos. El ambiente en las gradas será un pequeño pero vibrante adelanto de la fiesta que se vivirá durante el torneo oficial.

Los entrenadores aprovecharán los noventa minutos para realizar diversas sustituciones y observar el estado de forma de sus jugadores suplentes. Evitar lesiones de último minuto será tan importante como conseguir una victoria que fortalezca la moral del vestuario antes del viaje definitivo.

En conclusión, el choque de hoy entre marroquíes y noruegos es el aperitivo perfecto para los amantes del buen fútbol internacional. Con estrellas en el campo y el sueño mundialista a la vuelta de la esquina, el espectáculo deportivo está totalmente garantizado para los espectadores.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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