Charros apalea a los Algodoneros en inicio de serie navideña

La Navidad se vivió con sabor a récord y a fiesta beisbolera en el Estadio Panamericano, donde los Charros de Jalisco se impusieron con autoridad 9-2 a los Algodoneros de Guasave en el primer juego de la serie navideña, disputado la noche del 25 de diciembre ante una muy buena entrada de aficionados que no dudaron en cambiar la cena por el diamante zapopano.

Desde antes del primer lanzamiento, el ambiente fue especial. Santa Claus fue el encargado de lanzar la primera bola y cantar el tradicional “play ball”, un momento que desató la alegría de los niños presentes en el parque y marcó el tono festivo de una velada distinta, pero inolvidable para la afición jalisciense.

Ya en el terreno de juego, los Charros no tardaron en imponer condiciones. Con una ofensiva oportuna y constante, el conjunto albiazul construyó una ventaja cómoda que le permitió manejar el duelo de principio a fin, respaldado además por una sólida actuación de su pitcheo, que limitó a los Algodoneros a solo dos carreras en todo el encuentro.

Sin embargo, el ángulo principal de la noche llegó en forma de batazo histórico. La noche de Navidad le trajo a los Charros de Jalisco su triple número 28 de la temporada, con lo que rompieron un nuevo récord en la Liga Mexicana del Pacífico. Michael Wielansky fue el encargado de conectar el imparable de tres bases que colocó a la novena jalisciense en lo más alto del libro de récords, al convertirse en el equipo con más triples en una sola campaña.

Con este batazo, los Charros superaron la marca que pertenecía a los Naranjeros de Hermosillo, quienes en la temporada 1979-80 habían conectado 27 triples colectivos. Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre, la escuadra jalisciense igualó dicha cifra, y ahora, en el arranque de la serie ante Algodoneros de Guasave, logró superarla para escribir una nueva página en la historia del circuito invernal.

La serie navideña continuará este viernes 26 de diciembre, en punto de las 19:30 horas, cuando Charros y Algodoneros vuelvan a verse las caras en el Charropark, con la afición lista para seguir celebrando béisbol, récords y victorias.

SV