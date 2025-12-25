En una tarde que prometía ser el renacimiento de sus aspiraciones, los Lions de Detroit vivieron una pesadilla navideña en el U.S. Bank Stadium, al caer 23-10 ante los Vikings de Minnesota. El resultado no solo representó una derrota divisional, sino el fin oficial de las esperanzas de postemporada para el equipo de Detroit en esta temporada 2025.

El encuentro estuvo marcado por la inoperancia ofensiva y los errores costosos. El mariscal de campo de los Lions, Jared Goff, tuvo una de sus actuaciones más complicadas del año, al ser víctima de la asfixiante defensa de Minnesota, que forzó un total de seis entregas de balón. Goff sufrió dos intercepciones y fue responsable de fumbles críticos que impidieron cualquier intento de remontada.

Pese a que la defensa de Detroit logró contener a los Vikings durante gran parte del juego, permitiendo muy pocas yardas aéreas al novato Max Brosmer, el colapso llegó en el último cuarto. Con el marcador 13-10 a favor de Minnesota y poco más de cuatro minutos en el reloj, el receptor Jordan Addison sentenció el destino de Detroit con una espectacular carrera de 65 yardas tras un jet sweep, escapando de la secundaria de los Lions para colocar el 20-10. Un gol de campo final de Will Reichard selló el 23-10 definitivo.

Con esta derrota, Detroit cayó a un récord de 8-8, ligó su tercera derrota consecutiva y quedó matemáticamente eliminado de la pelea por los comodines en la Conferencia Nacional. Por su parte, los Vikings, aunque ya estaban eliminados previamente, celebraron su cuarta victoria al hilo, actuando como el “Grinch” que arruinó los planes de su rival divisional.

SV