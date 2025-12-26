Liga MX: Refuerzos confirmados y rumores para el Clausura 2026

El 9 de enero arrancará el torneo Clausura 2026 y los equipos de la Liga MX han comenzado a reforzarse.

Será un torneo atípico debido a la Copa del Mundo 2026, que fuerza a algunas modificaciones como la ausencia del play-in, liguilla sin seleccionados y otras que podrían darse durante su transcurso.

El mercado de fichajes ya se mueve, y aunque no se ha dado ningún bombazo por ahora, hay algunos nombres que a comienzan a resonar en los movimientos de invierno.

El Guadalajara quiere acabar con una sequía sin título de Liga MX de casi nueve años y para ello han fichado a Brian Rodríguez, proveniente del Chicago Fire, además del regreso de Ángel Sepúlveda, que tuvo un destacado paso en Cruz Azul.

Los Pumas de Efraín Juárez ha sumado nombres interesantes para el Clausura 2026, como Juninho Vieira del Flamengo y los mexicanos Jordan Carrillo y César Garza, provenientes de Santos y Tigres, respectivamente.

El bicampeón del futbol mexicano quiere mantenerse en lo alto del futbol mexicano y a falta de anuncio oficial, Sebastián Córdova será nuevo elementos de los Diablos Rojos.

Alex Alcalá, mexicoestadounidense de 23 años, pertenecía a City Group, entrenó con el Manchester City y ahora será nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro.

En los banquillos también hay movimientos interesantes como el regreso de Pedro Caixinha al futbol mexicano para dirigir a los Bravos de Juárez o el salto del uruguayo Martín Varini al Necaxa.