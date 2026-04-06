Los cuartos de final de la Champions League traen consigo una rivalidad que suele sacar el mejor fútbol de cada equipo, sin importar la instancia. Real Madrid y Bayern disputan este martes el partido de ida en el Santiago Bernabéu, volviendo a medir fuerzas por primera vez desde la semifinal de 2024, que fue para el bando español.

El cruce entre los merengues y los bávaros es un auténtico clásico, con 28 enfrentamientos en total en competencias de la UEFA y un saldo de 13 victorias blancas, 11 para los alemanes y cuatro empates . Sin embargo, el Madrid ha salido con el puño en alto en las últimas cuatro eliminatorias en la Liga de Campeones. La última vez que el Bayern los eliminó fue en la semifinal de 2012.

Los de Álvaro Arbeloa han dejado algunas dudas en el torneo local, pero la esencia competitiva del club ha salido a la luz cuando más lo han necesitado en este certamen. Lo demostraron en la ronda de octavos, goleando en el global al Manchester City, que lucía como favorito. Aunque después se impusieron en el derbi madrileño, vienen de recibir un golpe emocional duro al caer ante el Mallorca, pero eso no merma la confianza del técnico español.

“No pensamos en no ganar la eliminatoria. Para nosotros solo hay un escenario: ganarle al Bayern Múnich. Pasar la eliminatoria es lo único en lo que estamos centrados, en lo único que creemos y lo único que queremos”, fueron las palabras de Arbeloa en la conferencia de prensa previa.

El Bayern de Vincent Kompany llega a este punto con una cómoda ventaja de nueve puntos sobre el Borussia Dortmund en la Bundesliga, lo que le da cierta tranquilidad al plantel para enfocarse de lleno en lo que se espera como otra batalla épica de 180 minutos.

Aunque han sido una aplanadora en el certamen continental —en el que solo perdieron un partido en la fase de liga—, aplastaron 10-2 a la Atalanta en octavos y suman 32 goles (la segunda mayor cantidad, solo detrás del PSG, que tiene dos partidos más), siempre habrá cautela al medirse al máximo ganador de la justa.

“Hablando del Real Madrid, la versión para la que nos tenemos que preparar es la mejor de ellos, la que vimos contra el Manchester City. Basados en ese Real Madrid, no deja de ser uno de los mejores equipos de Europa. Quizá el juego más duro que puedes tener de visitante en esta competencia”, fueron las palabras de Kompany, quien vivirá sus primeros cuartos de final en esta faceta de director técnico.

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. serán vitales para este enfrentamiento por su dinamismo, velocidad y, desde luego, capacidad goleadora. Por su parte, Fede Valverde, el héroe de la eliminatoria ante los Citizens, también puede servir como termómetro del rendimiento del conjunto ibérico.

Los de Múnich cuentan con su propio artillero letal en Harry Kane, quien suma una decena de goles este año en la Champions, tres menos que Mbappé. El colombiano Luis Díaz representará una amenaza por las bandas para Trent Alexander-Arnold, y deberán aprovechar la ausencia de Thibaut Courtois en el arco, que será defendido por Andriy Lunin.

SV