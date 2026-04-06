¿Era penal? Esto dicen los exárbitros tras polémica en Chivas vs Pumas

El Club Deportivo Guadalajara y los Pumas de la UNAM protagonizaron un vibrante empate que culminó en medio de una profunda controversia arbitral. El encuentro, que parecía decantarse a favor del conjunto universitario, cambió de rumbo drásticamente en el tiempo de compensación. La figura de Armando "Hormiga" González fue vital al conseguir un doblete para los locales, pero el foco de atención de la prensa y la afición se centró exclusivamente en la decisión que originó el tanto definitivo.

Transcurría el minuto 95 del partido cuando una jugada en el área felina desató los reclamos de los jugadores rojiblancos y la tensión en las gradas. Roberto "Piojo" Alvarado ingresó al área rival y, tras un contacto con el defensor universitario Duarte, terminó cayendo sobre el césped. En primera instancia, el árbitro central del encuentro, Peñuelas, decidió dejar correr las acciones al considerar que el roce no era suficiente para sancionar una infracción.

Sin embargo, la fluidez del juego se vio interrumpida cuando el Video Assistant Referee (VAR) mandó llamar al silbante para que revisara la jugada detenidamente en el monitor. Tras unos instantes de análisis visual, Peñuelas revirtió su decisión inicial y señaló el manchón penal a favor del Guadalajara. Esta determinación permitió que la "Hormiga" González ejecutara la pena máxima, anotara su segundo gol de la noche y sellara el empate agónico para su equipo.

Chacón defiende decisión del VAR y Guerrero señala injusticia

La marcación de este penal de último minuto generó un intenso debate en los medios de comunicación y las redes sociales, donde expertos en arbitraje expresaron posturas completamente opuestas. Por un lado, el exárbitro internacional Francisco Chacón se pronunció a favor de la intervención tecnológica y de la sanción final. Desde su perspectiva, la falta existió y el cuerpo arbitral actuó de manera correcta al rectificar.

En su análisis de la jugada, Chacón fue contundente al señalar la responsabilidad del defensor de Pumas en la caída del atacante rojiblanco. "Min 95 partido @Chivas vs @PumasMX existe penal por falta imprudente que le comenten al piojo Alvarado, el jugador de Pumas Duarte trompica al jugador de Chivas", afirmó el exsilbante. Su lectura de la acción subraya que el contacto, aunque no haya sido violento, fue suficiente para desequilibrar al rival.

Asimismo, Chacón criticó la postura inicial del juez central, pero aplaudió la herramienta tecnológica que corrigió el rumbo del partido. "Muy tibio Peñuelas que no lo marca pero bien el VAR, en esta ocasión que lo manda llamar para cambiar su decisión", concluyó en su comentario. Para él, este es un claro ejemplo de cómo el videoarbitraje debe funcionar para evitar injusticias por omisiones en el campo.

En contraste con esta visión, el también exárbitro Fernando Guerrero ofreció una perspectiva diametralmente opuesta, calificando la decisión como un error grave. Para Guerrero, la acción no ameritaba la pena máxima y acusó al jugador del Guadalajara de exagerar el contacto para engañar al silbante. Su postura representa el sentir de un sector de la afición que considera que el fútbol actual premia la simulación.

Guerrero desmenuzó la mecánica de los movimientos de Alvarado para sustentar su argumento en contra de la marcación. "En serio ésto es penal? El piojo Alvarado de @Chivas magnifica ese pequeño contacto que le hace Duarte de @PumasMX observen como da el paso Alvarado y hasta después abre las manos y cae para que el arbitro marque penal", detalló el excolegiado.

MF