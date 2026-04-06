Con los primeros rayos de sol en Bilbao, España, Isaac del Toro volvió a subirse a la bicicleta para liderar al UAE Team Emirates en el arranque de la Vuelta al País Vasco. El ciclista mexicano asumió con orgullo el rol de capitán y referente de su equipo en la contrarreloj individual, la primera gran prueba del recorrido.

Así le fue a Isaac del Toro en su debut HOY en la Vuelta al País Vasco

Isaac Del Toro, uno de los más de 150 pedalistas que tomaron la salida, fue de los últimos en partir para mostrar sus cualidades. Completó el trayecto con un tiempo de 18:00 minutos, resultado que lo dejó fuera del Top 10 al ubicarse en la posición 13 de la clasificación.

El gran ganador de la jornada fue Paul Seixas, quien detuvo el cronómetro en 17:09 y se colocó como líder de la clasificación general, con la expectativa de sostener la punta a lo largo de las seis etapas de la competencia.

Isaac, ganador del Premio Nacional de Deportes 2025 en la categoría de Deporte Profesional, regresará el martes a la ruta con el objetivo de escalar posiciones en la tabla general y con la ilusión de extender su racha triunfal, que ya suma cinco victorias en la temporada, entre ellas las generales del Tour UAE y la Tirreno-Adriático.

El tercer mejor ciclista del ranking UCI

Pese a su resultado de este 6 de abril, el mexicano Isaac del Toro ocupa el tercer lugar del ranking mundial individual de la UCI con un total de 6 mil 789 puntos.

No hace mucho descendió una posición tras la victoria de Jonas Vingegaard en la Vuelta a Cataluña, quien le arrebató al segundo puesto con 6 mil 885.14 unidades. Sin embargo, del Toro se mantiene como el mejor ciclista latinoamericano del escalafón.

Ranking Mundial UCI (Top 5 - Al 6 de abril 2026)

Posición | Ciclista | Equipo | Puntos

1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 11 mil 635

2 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 6 mil 885.14

3 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 6 mil 789

4 | Remco Evenepoel | Red Bull-BORA-hansgrohe | 4 mil 845.86*

5 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 4 mil 275.38*

*Cifras aproximadas basadas en la actualización del 2 de abril de 2026

**Con información de SUN

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