Tras disputarse la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el panorama comienza a definirse con mayor claridad tanto en la lucha por la Liguilla como en la pelea por evitar los últimos puestos . Varios equipos han logrado consolidarse en la parte alta de la clasificación, mientras que otros ven cada vez más lejanas sus aspiraciones de clasificar a la fase final.

En la Tabla General, Chivas se mantiene como líder con 31 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 y Toluca con 26 unidades. Más abajo aparecen Pachuca y Pumas, quienes completan los primeros cinco lugares con 25 y 24 puntos, respectivamente. En la zona de clasificación también figuran clubes como América, Atlas y Tigres, que buscan afianzarse en puestos de Liguilla conforme se acerca la recta final del torneo.

Por otro lado, equipos como Querétaro, Mazatlán y Santos Laguna se encuentran en la parte baja de la tabla , lo que complica seriamente sus posibilidades de competir por un lugar en la fase final. A falta de pocas jornadas, estos conjuntos deberán mejorar su rendimiento si pretenden mantenerse con opciones matemáticas.

En cuanto a la Tabla de Goleo, el delantero de Chivas, la "Hormiga” González, lidera la clasificación con 12 anotaciones, superando por un gol a Joao Pedro, del Atlético San Luis. Más atrás aparecen jugadores como Paulinho, Kevin Castañeda y Diber Cambindo, quienes registran seis tantos cada uno y continúan en la disputa por acercarse a los primeros lugares.

Uno de los encuentros más destacados de la jornada fue el enfrentamiento entre Chivas y Pumas, un duelo que generó gran expectativa por tratarse del líder ante uno de los equipos revelación . El partido estuvo cargado de historia y tensión, especialmente por la racha de siete años sin que Pumas pudiera ganar como visitante en Guadalajara. Aunque los universitarios estuvieron cerca de romper esa tendencia, el conjunto rojiblanco logró rescatar el empate en los minutos finales gracias a un penal polémico convertido por González.

Así queda la tabla general tras la Jornada 13

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 31 2 Cruz Azul 27 3 Toluca 26 4 Pachuca 25 5 Pumas 24 6 América 18 7 Atlas 18 8 Tigres 17 9 Necaxa 16 10 León 16 11 Xolos 15 12 Juárez 15 13 Monterrey 14 14 Atlético San Luis 14 15 Puebla 13 16 Querétaro 11 17 Mazatlán 11 18 Santos 9

SV