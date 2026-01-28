La Champions League continúa este miércoles 28 de enero de 2026 con la Jornada 8, la última de la fase liga, y que para el gusto de los aficionados al futbol de Europa llega cargada con 18 partidos en simultáneo, los cuales puedes ver EN VIVO si te organizas de la manera correcta.Todos los duelos están programados a las 14:00 horas. Los principales clubes de Europa entran en acción en duelos que hoy marcarán el rumbo de la competencia. Para que no te los pierdas, te dejamos el calendario del torneo de la UEFA completo, con sus respectivos canales de transmisión.Con esta programación, la Champions League ofrece una jornada completa para seguir en vivo rumbo a la siguiente fase y múltiples opciones de transmisión, ya que los partidos de hoy se podrán ver EN VIVO a través de FOX One, HBO Max, Space y TNT, según el encuentro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF