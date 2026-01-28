La Champions League continúa este miércoles 28 de enero de 2026 con la Jornada 8, la última de la fase liga, y que para el gusto de los aficionados al futbol de Europa llega cargada con 18 partidos en simultáneo, los cuales puedes ver EN VIVO si te organizas de la manera correcta.

Todos los duelos están programados a las 14:00 horas. Los principales clubes de Europa entran en acción en duelos que hoy marcarán el rumbo de la competencia. Para que no te los pierdas, te dejamos el calendario del torneo de la UEFA completo, con sus respectivos canales de transmisión.

Con esta programación, la Champions League ofrece una jornada completa para seguir en vivo rumbo a la siguiente fase y múltiples opciones de transmisión, ya que los partidos de hoy se podrán ver EN VIVO a través de FOX One, HBO Max, Space y TNT, según el encuentro.

Partidos de hoy miércoles 28 de enero de 2026 - Champions League EN VIVO

Arsenal vs FC Kairat | 14:00 | FOX One |

PSG vs Newcastle | 14:00 | FOX One, FOX |

Bayer Leverkusen vs Villarreal | 14:00 | FOX One |

Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt | 14:00 | FOX One |

Napoli vs Chelsea | 14:00 | HBO Max, Space |

Manchester City vs Galatasaray | 14:00 | HBO Max |

FC Barcelona vs København | 14:00 | HBO Max, TNT |

Liverpool vs Qarabag FK | 14:00 | FOX One |

PSV Eindhoven vs Bayern Múnich | 14:00 | FOX One |

Athletic Club vs Sporting CP | 14:00 | FOX One |

Ajax vs Olympiacos | 14:00 | FOX One |

Borussia Dortmund vs Inter de Milán | 14:00 | FOX One |

Eintracht Frankfurt vs Tottenham | 14:00 | FOX One |

Benfica vs Real Madrid | 14:00 | FOX One |

Club Brugge vs Olympique de Marseille | 14:00 | FOX One |

AS Monaco vs Juventus | 14:00 | FOX One |

Saint-Gilloise vs Atalanta | 14:00 | FOX One |

Pafos FC vs Slavia Praga | 14:00 | FOX One |

