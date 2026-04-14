El París Saint-Germain se metió a Anfield con la ventaja de dos goles que consiguieron en la ida y la duplicaron en casa del Liverpool con doblete de Ousmane Dembélé para sellar su boleto a la semifinal de la Champions League, en la que esperan por el Bayern Múnich o el Real Madrid.

A pesar de estar contra un desesperado e intenso asedio del Liverpool, el PSG logró un despliegue ofensivo rápido en el que el “Mosquito” se tuvo confianza desde el medio círculo del área para sacar un zurdazo letal y poner en jaque a los Reds. Mohamed Salah tuvo una oportunidad casi de inmediato, pero no concretó.

El segundo y definitivo piquete llegó en el tiempo agregado en el que sorprendieron a una rendida defensa del Liverpool y Barcola encontró solo al 10 del PSG para firmar el segundo tanto de la noche a su cuenta y poner el punto final a la eliminatoria, de la que no salieron del todo bien librados.

Anfield cobró cuota y Nuno Mendes tuvo que salir por lesión en el primer tiempo, mientras que Desire Doué también tuvo que abandonar el terreno a los pocos minutos de la parte complementaria. Por parte de los ingleses, Hugo Ekitike tampoco pudo completar el partido y dio entrada a Mo Salah, quien estaría diciendo adiós a la competencia vistiendo la playera del Liverpool.

Durante el trámite, los dos equipos se plantaron en el campo en busca de la victoria . Unos por urgencia y otros por encontrar mayor tranquilidad. Los franceses avisaron con la más clara a los 17 minutos, cuando Dembélé la mandó por encima del arco en un disparo de media vuelta.

El segundo tiempo fue de mayor energía gracias, en gran parte, a la entrada de Cody Gakpo como un revulsivo necesario para los de Arne Sloth. Ese impulso que estaban logrando los rojos se plasmó en mayor posesión y llegadas, quedando cerca del gol y de obtener un penal por una aparente falta sobre Mac Allister que le habría dado una vida nueva a Anfield, pero el VAR revirtió la llamada inicial y poco después, cuando mejor jugaba el Liverpool, se acabó la esperanza en un abrir y cerrar de ojos con el golpe crítico de los parisinos.

SV