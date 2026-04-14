El Arsenal no se encuentra en su mejor momento de la que parecía una temporada prometedora. Tienen tres derrotas seguidas fuera de este torneo y en tres semanas han dejado ir las copas locales y una cómoda ventaja en la Premier League , a falta de lo que haga el Manchester City. Sin embargo, en la Champions League están en una posición favorable, con ventaja mínima, para eliminar al Sporting de Lisboa e instalarse en años consecutivos en la semifinal para seguir pensando en un doblete que sería histórico para el club.

Kai Havertz fue el encargado de hacer el único tanto del partido de ida de forma dramática, en el tiempo agregado y en un trámite que reflejó las deficiencias futbolísticas que atraviesa el equipo inglés, que no mostró una cara convincente, dependió de una majestuosa noche de David Raya en el arco y ahora están en duda Bukayo Saka y Julien Timber, quienes no jugaron el fin de semana en liga.

Los portugueses están enfocados en volver a remontar un marcador adverso para avanzar . Llegaron a este punto viniendo de atrás contra el Bodo/Glimt, un rival de clara inferioridad respecto a los Gunners, pero en esa eliminatoria fueron tres goles de diferencia y terminaron remontando con una manita, por lo que esa motivación, viendo el marcador actual y considerando su rendimiento en la ida, puede servir para sabotear más la temporada de los londinenses.

Además, los Leones no son ajenos a eliminar al Arsenal de Mikel Arteta. Si bien los equipos ingleses no son fáciles para el Sporting, con dos victorias en los últimos 14 partidos contra clubes de Inglaterra en competencias UEFA, hace tres años le pusieron freno a los Artilleros en octavos de final de la Europa League en la tanda de penales.

La pieza que será clave para los lusitanos en el Emirates Stadium es Luis Suárez, quien necesita reencontrarse con el gol después de cuatro partidos y no podría haber mejor escenario. Rui Borges tendrá de regreso a su capitán, el danés Morten Hjulmand para el centro del campo, luego de cumplir con un partido de suspensión, por lo que tendría plantel completo sumando el posible retorno de Geovany Quenda.

SV