La Champions League entró este martes en su etapa de ganar o morir con los primeros cuatro de ocho partidos de ida de los playoffs, donde se enfrentan los clubes que terminaron del lugar 9 al 24 de la fase de liga y que tuvieron a muchos aficionados con el nervio al límite y al borde del asiento.

El inicio de esta etapa en el torneo continental dejó partidos llenos de goles, remontadas, situaciones atípicas y momentos polémicos que subieron la tensión de cara a los partidos de vuelta que serán, en el caso de estos cuatro enfrentamientos, el próximo miércoles 25 de febrero, donde algunos parecen sentenciados y otros dejaron puertas abiertas.

Benfica 0-1 Real Madrid

Un partido con morbo por lo que sucedió en la última jornada de la primera etapa de la competencia, cuando el Benfica clasificó con victoria y gol de último minuto sobre los blancos, y ahora dejó un momento polémico.

El primer tiempo tuvo aproximaciones en ambos costados, pero entre más transcurría el tiempo, más se asentaba el Real Madrid en el Estadio da Luz. Las llegadas se volvían más constantes y los disparos que no terminaban en las gradas eran atajados por Anatoli Trubin, quien en más de una ocasión evitó que cayera el gol en la primera mitad.

Llovieron los intentos por parte de Mbappé, Arda Güler o Vini. Fue el propio brasileño quien sacó un disparo cruzado, inalcanzable para el guardameta ucraniano, y puso el 0-1 . Las pulsaciones subieron cuando Gianluca Prestianni le dijo algo en secreto al del Madrid después de su gol, lo que de inmediato provocó que lo acusara con el árbitro y se negara a seguir jugando por casi diez minutos, mientras Mourinho y Arbeloa se hacían de palabras por el tema.

Tras las discusiones, las revoluciones bajaron en el partido y, a pesar de la expulsión de Mourinho al 85’ por reclamar, las Águilas sacaron un último aire con intentos esporádicos en el área merengue que no trascendieron.

Mónaco 2-3 PSG

Dos equipos de la Ligue 1 se vieron las caras en el Estadio Luis II y, durante el arranque del partido, no se notaron los 20 puntos de diferencia que hay entre ambos en el torneo local. Mónaco madrugó al PSG tras un error de Nuno Mendes y, al minuto de juego, ya lo ganaba por una jugada en la que Folarin Balogun terminó solo en el área para poner el balón al fondo de la red con un remate de cabeza.

La sorpresa aumentó al minuto 18, en otro ataque rápido que encontró mal parada a la defensa del PSG, y un pase filtrado con destino a Balogun acabó en el segundo festejo del estadounidense. A pesar de los baldes de agua fría, los de Luis Enrique se apoderaban poco a poco del balón y de las llegadas, pero la suerte aún no les sonreía: un penal atajado por Philipp Köhn a Vitinha al 22’ y, para amargar más la situación, Ousmane Dembélé salió lesionado cinco minutos después.

El campeón continental se sacudió esos baldes de agua fría e hizo que el partido se jugara en un solo lado del campo. Antes de la media hora, Désiré Doué —el reemplazo de Dembélé— metió a los visitantes en el partido con un potente zurdazo que fue al poste y adentro. Achraf Hakimi fue el encargado de que el marcador se fuera igualado al descanso.

La debacle de los locales creció cuando Aleksandr Golovin vio la tarjeta roja por una falta sobre Vitinha. Los intentos parisinos ya eran avasalladores y la ventaja numérica solo inclinó más la balanza . Al 67’, Doué vio la oportunidad para disparar a la altura del punto penal y firmó su doblete viniendo desde la banca, para completar la remontada y sellar el resultado definitivo.

Galatasaray 5-2 Juventus

El partido que inauguró la jornada sacó chispas en Turquía, pero el Galatasaray las apagó en el segundo tiempo y terminó goleando para poner pie y medio en la siguiente ronda. Desde el inicio, los locales pusieron intensidad, presión y llegada, pero los italianos respondían con su propio juego, hasta que los errores propios los sentenciaron .

Los de amarillo y rojo abrieron el marcador a los 15 minutos, aprovechando un mal saque de banda de la Juventus, que terminó en los pies de Gabriel Sara para anotar. La respuesta llegó a los pocos segundos de mover el balón, cuando Teun Koopmeiners encontró un rechace del guardameta Ugurkan Cakir. El neerlandés, a la media hora de juego, firmó su doblete con un disparo potente desde el borde del área grande.

A los cinco minutos del segundo tiempo llegó el empate, cortesía de Noa Lang, luego de una tapada de Michele Di Gregorio. La voltereta se dio en una jugada a balón parado en la que Sara disparó y Davinson Sánchez desvió para mandarla a las redes.

El hoyo bianconero, del que parecían ya no encontrar salida, se hizo más profundo con la expulsión de Juan Cabal al 67’ por su segunda amarilla. Los turcos no tuvieron piedad y vino el segundo de Noa Lang al 74’, y el que selló la manita a cuatro minutos del final, anotado por Sacha Boey.

Dortmund 2-0 Atalanta

La acción en el Signal Iduna Park inició tarde porque el Borussia Dortmund no pudo llegar a tiempo al recinto, pero se hicieron presentes en el campo muy temprano. El cuadro alemán se puso en ventaja desde el segundo minuto del encuentro con un cabezazo de Serhou Guirassy, tras un centro por derecha de Julian Ryerson.

Guirassy se volvió el hombre más destacado del encuentro al dar la asistencia para el segundo tanto. Tras una conducción por izquierda, encontró a Maximilian Beier dentro del área chica para que el dorsal 8 del Dortmund la empujara y pusiera cifras definitivas al minuto 42.

Los intentos de la escuadra de Bérgamo no fueron problemáticos para los germanos y Gregor Kobel tuvo una participación ligera debajo de los tres palos de los amarillos, pero con manos seguras en las pocas ocasiones en que fue necesario.

SV