El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue sometido a un procedimiento quirúrgico para tratar una lesión en el tobillo izquierdo que le venía generando molestias desde hace semanas y que no le había permitido rendir al cien por ciento con el Fenerbahçe.

De acuerdo con reportes cercanos al entorno del futbolista, el tiempo estimado de recuperación oscila entre cuatro y ocho semanas, dependiendo de la evolución en su proceso de rehabilitación .

¿Álvarez se perderá del Mundial 2026?

Aunque la noticia generó cierta preocupación, el panorama luce alentador, ya que los plazos establecidos no comprometen su participación en la próxima gran cita internacional.

"Han sido días, semanas y meses difíciles. Creo firmemente que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso cuando no es fácil entenderlo. Aprendo a agradecer incluso en los momentos que la vida me pone a prueba. Esto también es parte del camino. Estoy enfocado al 100 % en mi recuperación para volver más fuerte y seguir haciendo lo que más amo", compartió el futbolista en sus redes sociales.

Edson, asegurado para el Mundial 2026

Con el margen de recuperación previsto, para el mediocampista no representaría riesgo de perderse el Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará en junio. El cuerpo médico confía en que, siguiendo al pie de la letra el protocolo de recuperación, Álvarez podrá reintegrarse gradualmente a la actividad competitiva y retomar ritmo antes de la justa mundialista .

La operación busca dejar atrás las molestias que lo habían limitado físicamente en los últimos partidos, donde incluso había tenido que dosificar cargas de trabajo para evitar agravar la lesión. La prioridad ahora será completar una rehabilitación sin contratiempos, enfocada en fortalecer la zona afectada y recuperar confianza en el terreno de juego.

Si todo se desarrolla conforme a lo establecido en el plan médico, el seleccionado nacional llegará en condiciones óptimas al Mundial, manteniéndose como una pieza clave en el esquema del representativo mexicano de cara al verano.

