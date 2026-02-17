Isaac del Toro: horario y dónde ver al mexicano en la etapa 3 del UAE Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro vuelve a la actividad este miércoles 18 de febrero cuando dispute la Etapa 3 del UAE Tour, competencia que se celebra en los Emiratos Árabes Unidos. El corredor azteca afronta una jornada clave dentro de la carrera, en busca de escalar posiciones en la clasificación general.

Lee también: Del Toro terminó lejos del ganador en la segunda etapa del UAE Tour

Horario y dónde ver la competencia de Isaac del Toro

La Etapa 3 comenzará a las 3:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+ y Flobikes, plataformas que transmitirán la señal para territorio mexicano.

¿Qué lugar ocupa Isaac del Toro actualmente?

Actualmente, Isaac del Toro ocupa la décima posición de la clasificación general, luego de finalizar en el lugar 25 durante la Etapa 2. Ahora, el mexicano intentará acercarse al liderato en una jornada que representa la primera de las dos etapas de montaña de la competencia.

El recorrido presenta dos sectores claramente diferenciados. En la primera parte, el pelotón se aproximará a la montaña final atravesando el desierto, mientras que el cierre contempla cerca de 20 kilómetros de ascenso constante hasta la meta.

Te puede interesar: Chivas vs América: fecha y horario del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil

La etapa iniciará en Umm Al Quwain, pasará por Ras Al Khaimah y regresará al desierto antes de encarar directamente el ascenso a Jebel Mobrah. La subida definitiva tendrá una extensión aproximada de 15 kilómetros: primero con una pendiente media del 7 % hasta la primera cumbre y posteriormente con un tramo de 6 kilómetros que promedia el 12 % de inclinación, un desafío exigente que podría marcar diferencias importantes entre los favoritos.

Este cierre montañoso pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los competidores, por lo que será una oportunidad clave para que Isaac del Toro busque dar un golpe de autoridad en la clasificación general.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS