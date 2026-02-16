Chivas rebasa la meta; América se rezaga en la Regla de Menores

La Regla de Menores ya marca una clara diferencia entre los dos clubes más importantes del país en este arranque de la Liga MX. Mientras Chivas ha cumplido con el requisito sin sobresaltos, América se mantiene en el fondo de la clasificación y bajo presión, obligado a reaccionar para evitar una sanción que podría impactar su torneo.

Al término de la jornada seis del Clausura 2026, el conjunto dirigido por Gabriel Milito alcanzó 1,445 minutos , superando con margen los 1,170 exigidos por el reglamento. Antes del Clásico, los rojiblancos ya estaban cerca de la meta con 1,118 minutos y solo necesitaban 52 para sellar el objetivo.

La cosecha tapatía se construyó a partir de la constancia de Armando González, Bryan González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Ángel Chávez, Yael Padilla y Hugo Camberos. En lo individual, Bryan González lidera con 540 minutos, seguido por Armando González con 416 y Brian Gutiérrez con 400, pilares del cumplimiento rojiblanco. Más atrás aparecen Santiago Sandoval (39), Yael Padilla (38), Ángel Chávez (7) y Hugo Camberos (5).

En el panorama general del torneo, Mazatlán encabeza la tabla con 1,608 minutos, seguido por Puebla con 1,539, mientras que Chivas se ubica en el tercer puesto con 1,445. En el extremo opuesto aparece América, último con apenas 217 minutos , siendo el equipo que menos oportunidades ha brindado a futbolistas juveniles.

El rezago azulcrema se explica con números concretos: Patricio Salas suma 83 minutos e Isaías Violante, 134; entre ambos concentran toda la aportación juvenil del equipo. Son, hasta ahora, los únicos elementos que han contribuido en este apartado.

¿Cómo podrían sancionar al América?

El reglamento es claro: el club que no alcance los 1,170 minutos será castigado con la deducción de tres puntos al finalizar la fase regular. Una penalización que podría alterar la tabla general y comprometer la clasificación a la Liguilla, convirtiendo la gestión de minutos juveniles en un factor determinante rumbo a la recta final del torneo.

