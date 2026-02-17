Champions League: Miércoles de supervivencia europea

La UEFA Champions League continúa este miércoles 18 de febrero con la segunda tanda de los duelos de ida de los Playoffs, una fase crítica bajo el nuevo sistema de competencia. En esta instancia, los equipos que finalizaron entre los puestos 9 y 24 de la fase de liga luchan a ida y vuelta por los ocho boletos restantes a los octavos de final . Mientras los ocho líderes esperan cómodamente en la siguiente ronda, gigantes como el Inter de Milán y el Atlético de Madrid deben validar su favoritismo en escenarios que prometen ser auténticas trampas.

El duelo que acapara las miradas es la visita del Atlético de Madrid al Club Brugge en Bélgica. Los dirigidos por el "Cholo" Simeone terminaron la fase de liga con 13 puntos, viéndose obligados a esta ronda tras un cierre irregular. Enfrente tendrán a un equipo belga que se ha hecho fuerte en casa y que históricamente ha sabido incomodar a los colchoneros en competiciones europeas.

Por su parte, el Inter de Milán, actual subcampeón italiano, afronta un reto logístico y deportivo en el Círculo Polar Ártico. Se medirá ante el Bodø/Glimt, la gran revelación noruega que alcanzó esta fase tras sumar 10 unidades y sorprender a propios y extraños con su propuesta ofensiva. Jugar en el césped sintético y bajo el frío extremo de Noruega será la primera gran prueba para la escuadra de Cristian Chivu.

Duelos de pronóstico reservado

La jornada inicia temprano en Azerbaiyán con el Qarabağ vs Newcastle. Las "Urracas" de Eddie Howe regresan a la escena continental con la etiqueta de favoritos, pero deberán sobrevivir al "infierno" de Bakú ante un Qarabağ que ya demostró su capacidad de resistencia ante equipos de la Premier League en la fase previa.

Finalmente, el Olympiacos recibirá en Grecia al Bayer Leverkusen. Los de Kasper Hjulmand, que rozaron la clasificación directa, se enfrentan a uno de los ambientes más hostiles de Europa. El conjunto heleno llega encendido tras ganar sus últimos tres encuentros de liga, lo que augura un choque de estilos entre la posesión alemana y el ímpetu griego.

Playoffs. Partidos de ida

Miércoles 18 de febrero

Qarabağ vs Newcastle / 11:45 horas

Olimpiacos vs Leverkusen / 14:00 horas

F.K. Bodø/Glimt vs Inter de Milan / 14:00 horas

Club Brugge vs Atlético de Madrid / 14:00 horas

